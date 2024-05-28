Президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа, наблюдавший в прошлый четверг за легкоатлетическим вечером в Йыхви, прокомментировал перспективы эстонских спортсменов перед Олимпийскими играми в Париже, где состав сборной Эстонии может остаться одним из самых малочисленных на Олимпиадах этого века из-за того, что спортсменов, выполнивших норматив, мало.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Каково состояние здоровья большого спорта Эстонии в преддверии Олимпийских игр в Париже и чего вы ожидаете от спортсменов Ида-Вирумаа?
Президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа:
- В спорте случаются и взлеты, и падения. Но мы не собираемся ехать в Париж без надежды на медаль.
Мы рады, что на Олимпиаду попали пловчиха из Силламяэ Энели Ефимова и четверка гребцов, в числе которых Михаил Куштейн из Нарвы. Это как раз те дисциплины, где в случае большой удачи можно ожидать всего.