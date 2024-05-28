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ОДИН ВОПРОС Каково состояние здоровья большого спорта Эстонии в преддверии Олимпийских игр в Париже и чего вы ожидаете от спортсменов Ида-Вирумаа?

Северное побережье
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Урмас Сыырумаа.
Урмас Сыырумаа. Фото: Eesti Olümpiakomitee

Президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа, наблюдавший в прошлый четверг за легкоатлетическим вечером в Йыхви, прокомментировал перспективы эстонских спортсменов перед Олимпийскими играми в Париже, где состав сборной Эстонии может остаться одним из самых малочисленных на Олимпиадах этого века из-за того, что спортсменов, выполнивших норматив, мало.

Президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа:

- В спорте случаются и взлеты, и падения. Но мы не собираемся ехать в Париж без надежды на медаль.

Мы рады, что на Олимпиаду попали пловчиха из Силламяэ Энели Ефимова и четверка гребцов, в числе которых Михаил Куштейн из Нарвы. Это как раз те дисциплины, где в случае большой удачи можно ожидать всего.

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