Пожар на Уйкалаской свалке Огонь проник в глубину горы отходов, Департамент окружающей среды взвесит приостановку деятельности свалки

Возгорание на территории складирования Уйкалаской свалки началось вечером 22 мая, и его до сих пор тушат сутками напролет. Горит более крупная зона складирования и площадь возгорания составляла около 4,2 гектара, высота горы достигает 30 метров, рядом горела также гора поменьше, площадью 200 квадратных метров. К 24 мая территорию возгорания удалось сократить до 1,5 гектара.