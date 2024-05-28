Видимая часть пожара на Уйкалаской свалке утихла, однако огонь проник в более глубокие пласты мусорной горы. Департамент окружающей среды взвешивает возможность приостановить деятельность свалки, пока не будут выполнены все предъявленные требования.
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Пожар на Уйкалаской свалке ⟩ Огонь проник в глубину горы отходов, Департамент окружающей среды взвесит приостановку деятельности свалки
Возгорание на территории складирования Уйкалаской свалки началось вечером 22 мая, и его до сих пор тушат сутками напролет. Горит более крупная зона складирования и площадь возгорания составляла около 4,2 гектара, высота горы достигает 30 метров, рядом горела также гора поменьше, площадью 200 квадратных метров. К 24 мая территорию возгорания удалось сократить до 1,5 гектара.