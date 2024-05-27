ПЕРЕДОВИЦА Ида-Вирумаа нуждается в приличной свалке

Говоря о причинах возгорания, спасатели отмечают, что огонь занялся в результате химических процессов. Другими словами, слишком много отходов на слишком долгое время свалено без сортировки в одно место, в результате чего и возникает самовозгорание. Связанные со складированием проблемы возникали на Уйкалаской свалке и прежде. Наверное, главной причиной этого была экономия - кусачую плату за складирование надо платить за отходы, которые вывозят на гору, а временное место складирования позволяет отложить оплату. Сортировка и переработка отходов тоже связаны с затратами.

Вывоз отходов, включающий также складирование и переработку отходов, постоянно дорожает для населения, а сейчас актуальной темой стала также вообще приостановка приема отходов на Уйкалаской свалке. Однако для одного из крупнейших уездов Эстонии не может стать решением вывоз отходов на свалки в Торма или Раквере. Ведь это сделало бы услугу обращения с отходами значительно более дорогой для всех нас. Государство должно здесь вместе с предпринимателем найти решение, как заставить свалку работать так, чтобы требования выполнялись, услуга вывоза отходов по разумной цене была гарантирована и угрозы здоровью жителей не возникало.