День флага в Йыхви открыл торжества по всему уезду

- Уже третий год подряд мы собираемся в Ида-Вирумаа, чтобы торжественно передать сине-черно-белый триколор местным самоуправлениям и квартирным товариществам - чтобы наш флаг украшал еще больше эстонских домов, - сказала вице-канцлер Министерства культуры по вопросам культурного разнообразия Эда Сильберг, выступая с речью на музыкальной площади.