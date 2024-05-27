Празднование 140-летия эстонского флага привело в понедельник руководителей самоуправлений и квартирных товариществ Ида-Вирумаа на музыкальную площадь в Йыхви, где было роздано в общей сложности четыреста сине-черно-белых флагов.
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День флага в Йыхви открыл торжества по всему уезду
- Уже третий год подряд мы собираемся в Ида-Вирумаа, чтобы торжественно передать сине-черно-белый триколор местным самоуправлениям и квартирным товариществам - чтобы наш флаг украшал еще больше эстонских домов, - сказала вице-канцлер Министерства культуры по вопросам культурного разнообразия Эда Сильберг, выступая с речью на музыкальной площади.