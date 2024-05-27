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День флага в Йыхви открыл торжества по всему уезду

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Представитель Министерства внутренних дел Райво Кюйт передает флаг старейшине Йыхвиской волости Марис Тоомель.
Представитель Министерства внутренних дел Райво Кюйт передает флаг старейшине Йыхвиской волости Марис Тоомель. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Празднование 140-летия эстонского флага привело в понедельник руководителей самоуправлений и квартирных товариществ Ида-Вирумаа на музыкальную площадь в Йыхви, где было роздано в общей сложности четыреста сине-черно-белых флагов.

- Уже третий год подряд мы собираемся в Ида-Вирумаа, чтобы торжественно передать сине-черно-белый триколор местным самоуправлениям и квартирным товариществам - чтобы наш флаг украшал еще больше эстонских домов, - сказала вице-канцлер Министерства культуры по вопросам культурного разнообразия Эда Сильберг, выступая с речью на музыкальной площади. 

На музыкальной площади представителю каждого самоуправления был символически вручен триколор. На весь уезд было роздано в общем четыреста сине-черно-белых триколоров, а в ожидании их вручения присутствовавшие получили небольшие флажки.
На музыкальной площади представителю каждого самоуправления был символически вручен триколор. На весь уезд было роздано в общем четыреста сине-черно-белых триколоров, а в ожидании их вручения присутствовавшие получили небольшие флажки. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
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