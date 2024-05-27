СПАСАТЕЛИ На месте пожара в Конью обнаружены новые очаги возгорания

Рейды были проведены и накануне. Всего в воскресенье в районе пожара в трех местах с помощью тепловизионной камеры было обнаружено шесть очагов возгорания, которые были потушены.

Спасатели просят людей не заезжать на автотранспорте в район торфяника, так как эта забава может привести к крупному ландшафтному пожару, который будет сложно потушить.

В настоящее время из-за пожароопасности это также запрещено в Ида- и Ляэне-Вирумаа.

Под линиями электропередачи горел лес

Вечером 26 мая поступило сообщение о лесном пожаре в деревне Сытке в Нарва-Йыэсуу. Спасатели обнаружили фронт огня, продвинувшийся на 200 метров по лесной подстилке. Распространение огня было остановлено примерно за полчаса. Работы по тушению велись в условиях повышенной опасности под линиями электропередачи. Горела торфяная почва.

Пожар был локализован, но в час ночи из-за темноты работы по тушению были прекращены из соображений безопасности.

В понедельник в зоне возгорания тушили остаточные очаги.

Сосны окрасили море в желтый цвет

Вечером 25 мая в центр тревоги поступил звонок с сообщением о ярко-желтой морской воде вдоль всего пляжа в городе Нарва-Йыэсуу.

Спасатели определили, что это сосновая пыльца и что в воде нет ничего опасного.