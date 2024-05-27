СВОДКА ПОЛИЦИИ В конце прошлой недели в Силламяэ и Нарве активизировались драчуны

В тот же день в полицию поступило сообщение о том, что на улице Раху в Нарве сосед напал на 67-летнего мужчину. Скорая помощь оказала пострадавшему первую помощь.

Также 24 мая в полицию поступило сообщение о том, что в квартире в Силламяэ 63-летний мужчина ударил свою 62-летнюю сожительницу в ходе ссоры, произошедшей во время совместного распития спиртных напитков. Полицейские задержали мужчину.

26 мая в полицию поступило сообщение о том, что в квартире в Силламяэ во время конфликта мужчина побил 34-летнего мужчину. Скорая помощь оказала пострадавшему первую помощь. К моменту прибытия полиции нападавший уже покинул место происшествия.

Точные обстоятельства инцидентов с применением насилия полиция установит в рамках уголовного производства.