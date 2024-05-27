Умер влиятельный ида-вируский бизнесмен и политик Николай Осипенко

Насколько стало известно "Северному побережью", 65-летний Николай Осипенко скончался в понедельник вечером в Ида-Вируской центральной больнице.

О проблемах со здоровьем Осипенко говорят уже более десяти лет. Более 10 лет назад он по состоянию здоровья был освобожден от ответственности в суде, где обвинялся в коррупции.

Родившийся в 1958 году Николай Осипенко был влиятельным предпринимателем в сфере коммунальных услуг, а также муниципальным политиком, который пять последних раз избирался в Йыхвиское волостное собрание. Он был избран и в нынешний состав волостного собрания, но приостановил свое членство сразу после выборов, как и в нескольких предыдущих составах.

Согласно подозрению, выдвинутому прокуратурой во время коррупционного скандала в Кохтла-Ярве, разразившегося осенью 2022 года, Осипенко оказывал влияние на чиновников Кохтла-Ярве и членов горсобрания ради принятия выгодных ему решений. На время предварительного следствия суд взял Осипенко под стражу на шесть месяцев, но освободил его весной 2023 года.

Осипенко также был одним из главных фигурантов уголовного дела бывшего мэра Кохтла-Ярве Евгения Соловьева, осужденного за коррупционные преступления. Осипенко избежал суда в связи с плохим состоянием своего здоровья.

Прежде чем основать свою компанию "N&V", оказывающую коммунальные и прочие услуги, Осипенко в 90-х годах прошлого века работал в милиции и полиции - как в Идаской, так и в Таллиннской префектурах.

Созданные Осипенко компании, занимающиеся содержанием дорог и улиц, вывозом мусора, в основном оказывали услуги местным самоуправлениям. После того как в 2021 году его заподозрили в коррупционных преступлениях, Николай Осипенко продал свои акции жене Наталье Осипенко.