Водительница на электрокаре не смогла избежать наезда на мальчика, выбежавшего на проезжую часть недалеко от школы, в которой через десять минут начинался первый урок.
Рядом со школой в Нарве машина сбила ребенка
Опасное дорожно-транспортное происшествие случилось в районе Старой Нарвы в понедельник около девяти часов утра. Рядом с Нарвской Ваналиннаской основной школой электромобиль "Tesla Model 3", которым управляла 45-летняя женщина, наехал на 12-летнего мальчика. Как установила полиция, ребенок выбежал на проезжую часть в разгар игры.
Также полиция сообщила, что ребенка доставили с места ДТП в больницу.