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Рядом со школой в Нарве машина сбила ребенка

Северное побережье
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Уголок Старой Нарвы рядом с Нарвской Ваналиннаской основной школой и Нарвской эстонской гимназией.
Уголок Старой Нарвы рядом с Нарвской Ваналиннаской основной школой и Нарвской эстонской гимназией. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Водительница на электрокаре не смогла избежать наезда на мальчика, выбежавшего на проезжую часть недалеко от школы, в которой через десять минут начинался первый урок.

Опасное дорожно-транспортное происшествие случилось в районе Старой Нарвы в понедельник около девяти часов утра. Рядом с Нарвской Ваналиннаской основной школой электромобиль "Tesla Model 3", которым управляла 45-летняя женщина, наехал на 12-летнего мальчика. Как установила полиция, ребенок выбежал на проезжую часть в разгар игры.

Также полиция сообщила, что ребенка доставили с места ДТП в больницу.

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