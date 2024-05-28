Система экстренного оповещения населения не выдержала проверки пожаром на Уйкалаской свалке

Уйкалаская свалка в деревне Кукрузе Тойлаской волости загорелась вечером 22 мая. Поскольку дым распространялся на густонаселенные районы, Спасательный департамент присвоил пожару самую высокую категорию сложности. Местным жителям было отправлено предупреждающее сообщение EE-ALARM с просьбой избегать нахождения в зоне дыма, держать двери и окна закрытыми, выключить вентиляцию и не передвигаться в зоне возгорания.

"В связи с пожаром на свалке Уйкала предупреждающее сообщение EE-ALARM должна была получить часть жителей района Ярве в Кохтла-Ярве и жители Кукрузе, всего около 12 тысяч человек. Мы отправили сообщение EE-ALARM незадолго до полуночи, но вскоре возникло подозрение, что при отправке сообщений произошел какой-то технический сбой. К 01.51 стало ясно, что некоторые получают повторяющиеся сообщения, после чего мы приостановили отправку предупреждений", - рассказал кризисный руководитель Центра тревоги Яанек Муракас.

По данным ERR, некоторые абоненты получили более сотни сообщений за короткое время.

В Центре тревоги сообщили, что сейчас применяется временное решение, предотвращающее повторную отправку сообщений. "Мобильный оператор и поставщик системы оповещений занимаются выяснением причин сбоя. Когда причина сбоя будет установлена, будут внесены необходимые исправления. Приносим извинения людям, которые получили повторяющиеся сообщения", - сказал Муракас.