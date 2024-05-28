В Кохтла-Ярве застрелен молодой мужчина, подозреваемый взят под стражу

В понедельник, 27 мая, после десяти часов вечера в Центр тревоги сообщили, что в Ахтме на траве лежит молодой человек с якобы колотым ранением горла. Прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть молодого человека.

Делом немедленно занялась полиция.

Пока по предварительной информации, как сообщил начальник Йыхвиского отделения полиции Андреас Клиймант, есть основания подозревать, что молодой человек погиб от выстрела из огнестрельного оружия, предположительно незаконно переделанного.

- Насколько сейчас известно, подозреваемый и жертва были знакомы. Между ними возник конфликт, который тем вечером обострился, и, к сожалению, закончился смертью одной из сторон. Подозреваемый в совершении преступления 35-летний мужчина сдался на месте, его задержали, а оружие изъяли в качестве вещественного доказательства, - сообщил Клиймант.

Для расследования этого преступления было возбуждено уголовное дело по статьям Пенитенциарного кодекса, касающимся убийства и незаконного обращения с огнестрельным оружием. Расследование ведет Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны под руководством Вируской окружной прокуратуры.