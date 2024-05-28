Что происходит на рынке недвижимости и в экономике Ида-Вирумаа?

6 и 7 июня в Нарва-Йыэсуу в "Meresuu SPA & Hotel" состоится "Ида-Вирумааская конференция о недвижимости 2024", на которой мы раскроем кухню здешнего рынка недвижимости, проанализируем происходящее на рынке недвижимости и в экономике Ида-Вирумаа, поговорим о том, почему Ида-Вирумаа мог бы стать идеальным местом для осуществления Ваших планов развития в области недвижимости.