6 и 7 июня в Нарва-Йыэсуу в "Meresuu SPA & Hotel" состоится "Ида-Вирумааская конференция о недвижимости 2024", на которой мы раскроем кухню здешнего рынка недвижимости, проанализируем происходящее на рынке недвижимости и в экономике Ида-Вирумаа, поговорим о том, почему Ида-Вирумаа мог бы стать идеальным местом для осуществления Ваших планов развития в области недвижимости.
Контент-маркетинг
Что происходит на рынке недвижимости и в экономике Ида-Вирумаа?
На конференцию приглашаются развивающие недвижимость, инвесторы, маклеры и все интересующиеся недвижимостью.
Модераторы дня: Тыну Тоомпарк и Эле-Рийн Кулламя Головин
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
6-7.06.2024 г. "Meresuu Spa & Hotel", ул Айа, 48a, Нарва-Йыэсуу
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Оплата: по счету, предъявляемому Ида-Вирумааским союзом самоуправлений.
6-7 июня вместе с ночлегом в одноместном или двухместном номере (плата за участие - 129 евро)
6 июня без ночлега (плата за участие - 79 евро)
ОРГАНИЗАТОР:
Ида-Вирумааский союз самоуправлений
Кесквяльяк, 1-301, 41431 Йыхви
Дополнительная информация: Эле-Рийн Кулламя Головин
ele-riin@ivol.ee или +372 5804 7901
О конференции: https://ivol.ee/et/elamuarendus