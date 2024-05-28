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Что происходит на рынке недвижимости и в экономике Ида-Вирумаа?

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Ида-Вирумааская конференция о недвижимости состоится 6 и 7 июня в Нарва-Йыэсуу.
Ида-Вирумааская конференция о недвижимости состоится 6 и 7 июня в Нарва-Йыэсуу. Фото: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit

6 и 7 июня в Нарва-Йыэсуу в "Meresuu SPA & Hotel" состоится "Ида-Вирумааская конференция о недвижимости 2024", на которой мы раскроем кухню здешнего рынка недвижимости, проанализируем происходящее на рынке недвижимости и в экономике Ида-Вирумаа, поговорим о том, почему Ида-Вирумаа мог бы стать идеальным местом для осуществления Ваших планов развития в области недвижимости.

На конференцию приглашаются развивающие недвижимость, инвесторы, маклеры и все интересующиеся недвижимостью.

Модераторы дня: Тыну Тоомпарк и Эле-Рийн Кулламя Головин

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

6-7.06.2024 г. "Meresuu Spa & Hotel", ул Айа, 48a, Нарва-Йыэсуу

Регистрируйся на конференцию

Зарегистрируйся как участник конференции ЗДЕСЬ

Оплата: по счету, предъявляемому Ида-Вирумааским союзом самоуправлений.

6-7 июня вместе с ночлегом в одноместном или двухместном номере (плата за участие - 129 евро)

6 июня без ночлега (плата за участие - 79 евро)

ОРГАНИЗАТОР:

Ида-Вирумааский союз самоуправлений

Кесквяльяк, 1-301, 41431 Йыхви

Дополнительная информация: Эле-Рийн Кулламя Головин

ele-riin@ivol.ee или +372 5804 7901

О конференции: https://ivol.ee/et/elamuarendus

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