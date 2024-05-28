В исторической части Нарвы планируют строить дом для людей с особыми потребностями

Нарвский департамент архитектуры и городского планирования в настоящее время публикует на городском веб-сайте проект условий на проектирование строительства двухэтажного квартирного дома по улице Мадизе, 20 без составления детальной планировки. Детальная планировка потребовала бы больше времени и затрат.

Указанный адрес - это пока пустующий участок недвижимости в непосредственной близости от Нарвской Александровской церкви и рядом с недавно построенной там автопарковкой.

В данном месте новый двухэтажный дом квартирного типа АО "Hoolekandeteenused" планирует строить для размещения людей, нуждающихся в особом уходе. Дом собираются проектировать в универсальном, так сказать, дизайне, чтобы он был легко доступен и удобен в использовании. Будущее здание, как заявляется, по объему и типу должно будет вполне вписаться в существующую в той части Нарвы городскую среду.

Условия на проектирование Нарвская горуправа сможет выдать без проведения публичного заседания, если в установленный срок не получит предложений или возражений. Срок установлен - 14 июня.

Как ранее писало "Северное побережье", АО "Hoolekandeteenused" за последние 11 лет инвестировало в Ида-Вирумаа в создание лучших условий проживания, учебы и работы для людей с особыми потребностями более 9,5 миллиона евро, львиная доля которых поступила из Европейского фонда регионального развития и из госбюджета. Последним в Ида-Вирумаа был построен пятиквартирный дом на улице Сепа в Нарве, куда в январе 2023 года вселились 30 человек.

Вдобавок сейчас то же АО "Hoolekandeteenused" планирует строить в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, на улице Вахтра, еще один жилой дом для людей с особыми психическими потребностями.

Напомним, в ходе реформы попечительства в Эстонии за последние годы закрылось множество больших учреждений спецопеки общежитского типа, которые располагались в стороне от людских сообществ.