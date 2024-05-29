Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 30 мая по 6 июня.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 30.05-06.06 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 30 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - концерт, посвященный 100-летию Булата Окуджавы. Выступают тартусцы Ольга Эйнасто и Эльмет Неуманн (гитара). Билеты (10 евро) в продаже на месте перед концертом. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
* На кивиылиском терриконе в рамках фестиваля современного исполнительского искусства "CPPM Manifestal '24" - спектакль "Läbipõlemine - žest". Спектакль начнется перед Эстонской академией музыки и театра в Таллинне в 18.00. Оттуда автобус довезет вас до кивиылиского террикона, куда он прибудет в 19.45. После спектакля состоится встреча с автором-постановщиком Расмусом Йенсеном (Дания). Билет - 12.90-17.90 евро.
Пятница, 31 мая
* В поселке Таммику в Шахтерском доме (ул. Кастани, 7) в 18.00 - "Seto eri": karmoškajämm. В наших краях соберутся гармонисты. Джем-сейшн и совместное музицирование. Все приглашаются со своими инструментами. Зрителей тоже ждем. Бесплатно. Подробности на www.aare.ee и на странице "Kaevuri maja" в "ФБ".
* На кивиылиском терриконе в рамках фестиваля современного исполнительского искусства "CPPM Manifestal '24" - спектакль "Läbipõlemine - žest". Автор-постановщик Расмус Йенсен (Дания). Спектакль начнется перед Эстонской академией музыки и театра в Таллинне в 18.00. Оттуда автобус довезет вас до кивиылиского террикона, куда он прибудет в 19.45. Билет - 12.90-17.90 евро.
* В Нарве - открытие Дней города: 18.30 - шествие с Петровской площади, 19.00-22.00 - концерт в парке "EV100". Программа: narva.ee.
Суббота, 1 июня
* На стадионе Тойлаской гимназии в 10.30 - IX праздник песни и танца детских садов Ида-Вирумаа "Mängulust".
* В Нарве в парке "EV100" с 14.00 до 21.30 в рамках Дней города - развлекательная программа и концерт. Программа: narva.ee.
* В Йыхви в кукольном театре "Lepatriinu" (ул. Харидузе, 3) в 15.00 - кукольный спектакль "Кариус и Бактус". Спектакль подходит для детей от трех лет.
* В Кивиылиском народном доме в 18.00 - "Бесхребетность", спектакль любительского театра "Отпад". Билет - 5 евро.
Воскресенье, 2 июня
* В Нарве - мероприятия в рамках Дней города: в Йоаорге в 12.00 - ралли "мыльниц", на территории Кренгольмской мануфактуры в 12.00 - день художника, в арт-резиденции в 16.00 - стильное мероприятие "Krenych Sunday".
Понедельник, 3 июня
* В священной дубраве Таммику в 20.00 в рамках Дней Йыхвиской волости - концерт ансамбля "Naised Köögis".
Вторник, 4 июня
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 15.00 - открытие выставки факсимильных репродукций "Рерих и Эстония". Экскурсию по выставке проведет Эдуард Крамп. Выставка открыта до 3 июля.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - вечер дискуссии: роман "Vareda", автор Свен Миксер.
Четверг, 6 июня
* В Йыхви в церкви святого Михаила в 18.00 в рамках Дней Йыхвиской волости - концерт-постановка "Raju reliikvia": Йыхвиский биг-бенд, дирижер Райво Каллас, интермедии в исполнении Эйли Неухуас (Раквереский театр), солист Пеэтер Прикс, в сопровождении Райна Ряммала (клавишные). Вход бесплатный. Приветствуются пожертвования на установку скульптуры Эдуарда Борнхёэ в Йыхви.
СПОРТ
Четверг, 30 мая
* В Консу-Ряэтсма с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
Пятница, 31 мая
* На Кивиылиском стадионе в 19.00 стартует этап 43-го Пюссиского серийного бега.
Суббота, 1 июня
* На Вокаском стадионе в 11.00 - индивидуально-командный чемпионат Эстонии среди сеньоров по петанку.
* В Нарве в Йоаорге - Нарвский городской забег. Первый старт в 10.00. Информация: www.jooks.ee.
* В Паннъярве в 12.00 - Алутагузеский веломарафон. Центр соревнований - в Алутагузеском центре отдыха и спорта.
Воскресенье, 2 июня
* От Пюссиского Дома культуры в 11.30 стартует 25-й Пюссиский велопоход, дистанция - около 13,8 км.
* В Йыхви на стадионе Хейно Липпа в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Läänemaa JK".
* В Нарве на Кренгольмском стадионе в 14.30 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - "Nõmme Kalju FC".
Понедельник, 3 июня
* В Нарве на стадионе "Фама" в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - ФК "Legion" (Таллинн).
Вторник, 4 июня
* На тренировочной площадке Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - летняя волейбольная серия, 1-й этап.
Четверг, 6 июня
* В Варесметса с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
* В Вока в 18.00 - этап молодежной серии велоралли.
РАЗНОЕ
Четверг, 30 мая
* В Кийкласком народном доме в 18.00 - впечатления и вкусы Страны восходящего солнца. Готовим суши, слушаем свежие дорожные байки, делаем цветы кусудама. Стоимость участия - 2 евро.
Пятница, 31 мая
* В Ийзаку на певческой эстраде с 14.00 до 17.00 - молодежный день Алутагузеской волости. Ведущий и хедлайнер - Яагуп Туйск. Выступают молодежные коллективы Алутагузеской волости. Батут и различная деятельность для молодежи.
* На "Kiviõli Arena" в 15.00 - празднование Дня защиты детей.
* Перед зданием Кохтла-Ярвеского горуправления с 18.00 до 21.00 - празднование Дня защиты детей: 18.00 - радостное шествие с площади Вирула, 18.15 - концерт, мастерские и улица еды перед зданием горуправления, в гости придет "Põhja-Tallinn".
Суббота, 1 июня
* У Ийзакуского музея с 10.00 до 17.00 - Ийзакуская XX деревенская ярмарка и концерт. Хедлайнер - Карл Мадис, выступают Гауте Кивистик с "Eesti mäng", ученики Ийзакуской школы искусств и таланты из Ийзакуского народного дома, гармонисты. Открыто кафе. Купить можно промышленные товары, растения, деревья, садовые принадлежности и тому подобное. Состоится лотерея в поддержку музея. Билет на ярмарку - 3 евро, школьникам - 2 евро (по билету можно посетить музей). Регистрация торговцев: www.iisakumuuseum.ee.
* В Силламяэ в молодежном центре по интересам "Улей" в 11.45 - семейный праздник "Мы к вам заехали на час".
* Во дворе Йыхвиской спасательной команды с 12.00 до 15.00 - день открытых дверей полиции, Спасательного департамента и центра тревоги. Информация: www.huvikeskus.info/vallapaevad/.
* На Йыхвиской музыкальной площади с 12.00 до 20.00 - празднование Дня защиты детей. Информация и программа: www.huvikeskus.info/vallapaevad/.
* У "Toila SPA" на поле для мини-гольфа с 12.00 до 15.00 - семейный день. Турнир по мини-гольфу для семей. Для детей - мастерские. Семейный билет - 10 евро.
* В клубе "Сомпа" в 12.00 - празднование Дня защиты детей.
* В Вайвараском музее Синимяэ в 15.00 - открытие передвижной выставки Эстонского военного музея. Лекция (на эстонском языке) и презентация мундиров. Выставка открыта до 21 июня. Информация: muuseum@vaivara.ee.
Воскресенье, 2 июня
* В Лагна в "Ванатаре" в 12.00 - День флага Эстонии. В гостях - аккордеонист-виртуоз Владимир Карьялайнен. Выступают певцы-танцоры-исполнители из Нарва-Йыэсуу, Силламяэ и Нарвы.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 в рамках Дней Йыхвиской волости - панельная дискуссия "Kas Jõhvi areneb?" / "Развивается ли Йыхви?". Участие принимают исполнительный редактор "Северного побережья" Эрик Калда, руководитель криминального бюро Идаской префектуры Райнет Юузе, председатель Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа, йыхвиский старейшина Марис Тоомель, заместитель председателя Йыхвиского волостного собрания Пауль Паас, помощник старейшины Йыхви Ильмар Аун. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
* В Йыхви - экскурсия по башне церкви святого Михаила: 12.00 и 16.00 - на русском языке, 14.00 - на эстонском языке. Сбор - перед церковью. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
Понедельник, 3 июня
* В Йыхвиской гимназии в 18.00 в рамках Дней Йыхвиской волости - панельная дискуссия "Kooli ja kogukonna partnerlus" / "Партнерство школы и общины".
Вторник, 4 июня
* В Пагари у мемориального камня и в общественном доме в 7.15 - "Эстонский флаг - 140". Празднование Дня флага Эстонии. Участие принимают мяэтагузеские группы Алутагузеской дружины "Kaitseliit", "Kodutütred" и "Noored Kotkad".
* В порту Нарва-Йыэсуу в 8.00 - празднование Дня флага Эстонии.
* В Ахтме на площади в 10.30 - празднование Дня флага Эстонии.
* В Йыхви на стадионе Хейно Липпа с 18.00 до 20.00 - День флага Эстонии. В честь 140-летия эстонского флага сделаем 350 кругов по стадиону, преодолев 140 километров. Приходите сделать хотя бы один круг любым способом: бег, ходьба, прыжки. Между всеми участниками будут разыграны призы.
* В Кийкла в 18.00 - общий поход в честь Дня флага Эстонии. Сбор у развалин винной фабрики, откуда на автомобилях отправятся к месту начала похода. Больше информации: www.kiikla.ee.
Среда, 5 июня
* В Куртнаском общественном доме в 15.00 - встреча посреди недели: истории сокрытия и поиска эстонского флага.
* В Йыхви в детском саду "Pillerkaar" в 17.00 в рамках Дней Йыхвиской волости - панельная дискуссия "Kahe keele vahel" / "Меж двух языков".
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - вечер с Реэт Линна. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
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