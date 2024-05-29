МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 30.05-06.06 Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Четверг, 30 мая

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - концерт, посвященный 100-летию Булата Окуджавы. Выступают тартусцы Ольга Эйнасто и Эльмет Неуманн (гитара). Билеты (10 евро) в продаже на месте перед концертом. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.

* На кивиылиском терриконе в рамках фестиваля современного исполнительского искусства "CPPM Manifestal '24" - спектакль "Läbipõlemine - žest". Спектакль начнется перед Эстонской академией музыки и театра в Таллинне в 18.00. Оттуда автобус довезет вас до кивиылиского террикона, куда он прибудет в 19.45. После спектакля состоится встреча с автором-постановщиком Расмусом Йенсеном (Дания). Билет - 12.90-17.90 евро.

Пятница, 31 мая

Сету уже гостили в Шахтерском доме в 2022 году. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

* В поселке Таммику в Шахтерском доме (ул. Кастани, 7) в 18.00 - "Seto eri": karmoškajämm. В наших краях соберутся гармонисты. Джем-сейшн и совместное музицирование. Все приглашаются со своими инструментами. Зрителей тоже ждем. Бесплатно. Подробности на www.aare.ee и на странице "Kaevuri maja" в "ФБ".

* На кивиылиском терриконе в рамках фестиваля современного исполнительского искусства "CPPM Manifestal '24" - спектакль "Läbipõlemine - žest". Автор-постановщик Расмус Йенсен (Дания). Спектакль начнется перед Эстонской академией музыки и театра в Таллинне в 18.00. Оттуда автобус довезет вас до кивиылиского террикона, куда он прибудет в 19.45. Билет - 12.90-17.90 евро.

* В Нарве - открытие Дней города: 18.30 - шествие с Петровской площади, 19.00-22.00 - концерт в парке "EV100". Программа: narva.ee.

Суббота, 1 июня

* На стадионе Тойлаской гимназии в 10.30 - IX праздник песни и танца детских садов Ида-Вирумаа "Mängulust".