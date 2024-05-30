ОДИН ВОПРОС Что является главным препятствием, из-за чего ида-вируские квартирные товарищества не ходатайствуют о пособии на реновацию?

- Наиболее велика проблема в Ида-Вирумаа, где люди испытывают большой интерес к приведению зданий в порядок, однако наблюдается нехватка опыта. Поэтому мы должны больше вкладываться в повышение информированности, что мы и делаем в сотрудничестве с самоуправлениями и "KredEx". Процессы достаточно сложные для начинающих. По этой причине мы направляли в Ида-Вирумаа денежные поддержки отдельно и на особых условиях, а также проводим там интенсивную информационную работу.