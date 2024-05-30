Парад радости, хип-хоп и множество сюрпризов

Парад радости начнется с площади Вирула в 18.00, впервые в нем будут участвовать байкеры мотоклуба "East Riders". К праздничной колонне могут присоединиться все желающие, чтобы вместе дойти до городской площади, где и развернется масштабный праздничный вечер для всей семьи.

Хедлайнером праздничного концерта, который состоится на городской площади, станет популярная эстонская группа "Пыхья-Таллинн", исполняющая песни в стиле хип-хоп.

Городские учреждения культуры и образования предложат интересные и познавательные мастер-классы, а в уличном кафе можно будет подкрепиться разными вкусностями. Не обойдется праздничный вечер без любимых батутов, катания на пони и прочих развлечений, которых всегда ждут дети.

В субботу в 12.00 в клубе Сомпа состоится спектакль "Пряники для волка", который поставила режиссер Юлия Попова с участниками детской театральной студии "Ежики", работающей при Кохтла-Ярвеском центре культуры около двух десятилетий.

После танцевальной паузы всем маленьким и взрослым предложат пройти увлекательный квест "Наша планета принадлежит детям".