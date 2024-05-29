Вода лишь у двух пляжей в Ида-Вирумаа получила наивысшие оценки проверяющих

Департамент здоровья по нескольку раз в течение года делает заборы воды в местах для купания и эти пробы изучает в лаборатории. В Ида-Вирумаа последние на данный момент пробы были сделаны в период 15-23 мая.

Наивысшие оценки получила прибрежная вода Чудского озера у пляжей в Ремнику и Каукси.

В Алайыэ дать ясную оценку озерной воде пока не удалось: судя по результатам анализа, кишечной палочки там оказалось кратно больше, чем обычно в мае, но это все же в пределах допустимого. Вероятно, потребуется взять новую пробу.

Пляж на Чудском озере в Каукси. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Хорошие оценки получила прибрежная вода Финского залива в местах для купания в Нарва-Йыэсуу и Тойла. Но не в Силламяэ - в городе свежих морских ветров на данный момент худшие на фоне всего Ида-Вирумаа условия для купания людей: майская оценка воде - тройка.

Также хорошие оценки получили городские пляжи на речной заводи Йоаорг в Нарве и на пруду в Народном парке Кохтла-Ярве. В таких относительно замкнутых небольших водоемах проблемы с бактериями и цветением воды начинаются, как правило, во второй половине лета.

Нарвская горуправа уже отрапортовала на городском веб-сайте, что вода на городском пляже хорошая и пригодная для купания. Однако местные чиновники все же просят у пляжников здравомыслия и осторожности: "В мае на пляже Йоаорг не работают спасатели и купание небезопасно!".

Морской пляж Нарва-Йыэсуу. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Горуправа курортного Нарва-Йыэсуу тоже довольна результатами майской проверки воды у морского пляжа. Тамошние чиновники чуть польстили своему пляжу, дав воде оценку "очень хорошая", тогда как на самом деле лаборатория Департамента здоровья оценила ее просто хорошо, то есть на четверку.

"Вода для купания анализируется на наличие кишечных энтерококков и кишечной палочки, а также проводится мониторинг других загрязняющих веществ. Вероятность массового скопления сине-зеленых водорослей очень мала", - довольно городское руководство Нарва-Йыэсуу, сейчас активно готовящее пляж к старту сезона.