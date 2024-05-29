Наказание за употребление наркотиков планируют смягчить

Прокуратура хочет больше гибкости при раскрытии наркопреступлений

По данным анализа также стоит рассмотреть вопрос о повышении нижней границы для большого количества вещества - до 10 доз. Это уменьшило бы число случаев, которые квалифицируются как обращение с наркотиками в большом количестве.

- Повышение нижнего порога большого количества наркотиков имеет свои преимущества, так как люди, которые обращаются с небольшим количеством наркотиков, обычно делают это в менее опасной форме. Это те, кто покупает и хранит наркотики для личного употребления. В то же время текущий нижний порог большого количества находится значительно ниже уровня, который регулярно потребляют люди, принимающее ежедневно более тяжелые наркотики. Это означает, что закон будто направляет нас наказывать зависимых, нуждающихся в поддержке, - сказал Тюллинен.

Статистика потребления веществ в Эстонии показывает, что текущая политика наказания не помогает снизить потребление наркотиков, отмечает Министерство юстиции, добавляя, что во многих европейских странах, в которых на примере каннабиса изучалось влияние изменения меры наказания на уровень потребления наркотиков, не обнаружено признаков того, что снижение уровня наказания приводи к увеличению потребления по сравнению с текущим состоянием. Также не выявлено, что такое изменение способствует увеличению вреда для здоровья населения. По мнению министерства, также нельзя, опираясь на опыт других стран, утверждать, что повышение уровня наказания приведет к снижению потребления наркотиков.