Министерство юстиции планирует смягчить наказание за некоторые виды преступлений, связанных с обращением с наркотиками.
Наказание за употребление наркотиков планируют смягчить
По словам министра юстиции Мадиса Тимпсона, наказания за наркопреступления разумно больше дифференцировать, чем до сих пор.
- Проще говоря, существующие сейчас наказания для лиц, занимающихся оборотом наркотиков для собственного потребления и других продавцов-посредников, в некоторых случаях довольно схожи. Однако опыт в области наркополитики показал, что строгое наказание потребителей наркотиков не помогает изменить их поведение или уменьшить зависимость. Поэтому разумно дифференцировать наказания таким образом, чтобы более строгие последствия сопутствовали деятельность тех, кто стремится обогатиться за счет здоровья других, а наказания, предназначенные для потребителей наркотиков, были бы более мягкими, - пояснил Тимпсон.
По его словам, новый подход позволил бы вести более легкие производства, связанные с наркопреступлениями, быстрее, например, в ускоренном порядке. Также это позволило бы повлиять на людей, использовавших наркотики для личного употребления.
Почти в 40% случаев обвиняемых в наркопреступлениях приговаривают к лишению свободы, в 30% случаев - к условному лишению свободы без контроля поведения, в 30% случаев - к условному лишению свободы с контролем поведения или обязательными общественными работами.
По словам советника аналитической службы Министерства юстиции Кристера Тюллинена, у дифференциации уголовной ответственности за незаконное обращение с наркотиками есть несколько возможных исходных точек.
"При разграничении наказаний можно также исходить из цели обращения с наркотиками, увеличив нижний порог количества наркотика или дифференцируя состав [преступления] на основе групп веществ или конкретных веществ. Также стоит рассмотреть вопрос о включении в законодательство категории очень крупного количества наркотиков наряду с категориями малого и большого количества", – сказал Тюллинен.
Прокуратура хочет больше гибкости при раскрытии наркопреступлений
По данным анализа также стоит рассмотреть вопрос о повышении нижней границы для большого количества вещества - до 10 доз. Это уменьшило бы число случаев, которые квалифицируются как обращение с наркотиками в большом количестве.
- Повышение нижнего порога большого количества наркотиков имеет свои преимущества, так как люди, которые обращаются с небольшим количеством наркотиков, обычно делают это в менее опасной форме. Это те, кто покупает и хранит наркотики для личного употребления. В то же время текущий нижний порог большого количества находится значительно ниже уровня, который регулярно потребляют люди, принимающее ежедневно более тяжелые наркотики. Это означает, что закон будто направляет нас наказывать зависимых, нуждающихся в поддержке, - сказал Тюллинен.
Статистика потребления веществ в Эстонии показывает, что текущая политика наказания не помогает снизить потребление наркотиков, отмечает Министерство юстиции, добавляя, что во многих европейских странах, в которых на примере каннабиса изучалось влияние изменения меры наказания на уровень потребления наркотиков, не обнаружено признаков того, что снижение уровня наказания приводи к увеличению потребления по сравнению с текущим состоянием. Также не выявлено, что такое изменение способствует увеличению вреда для здоровья населения. По мнению министерства, также нельзя, опираясь на опыт других стран, утверждать, что повышение уровня наказания приведет к снижению потребления наркотиков.
По оценке прокуратуры, ведение производств, связанных с наркопреступлениями, требует большей гибкости. По словам ведущего госпрокурора Таави Перна, необходимо одновременно решать проблемы, которые могут привести к употреблению наркотиков, а также гарантировать, чтобы преступная деятельность никогда не окупалась за счет жизни и здоровья людей.
"Крупные поставщики и оптовики должны быть подвергнуты однозначному и строгому осуждению, поскольку их преступное поведение обычно сдерживается лишь тюремным заключением и конфискацией незаконно нажитого имущества. Поэтому необходимо четко определить, с какого объема нарушений к преступникам можно применять самую строгую меру [наказания] за совершение наркопреступлений – лишение свободы от шести до 20 лет или пожизненное заключение", – сказал Перн.
В то же время, по оценке Перна, должна появиться возможность раскрывать менее серьезные наркопреступления уже на стадии досудебного расследования.
Сейчас Министерство юстиции совместно с партнерскими организациями и заинтересованными сторонами работает над намерением о разработке законопроекта. В этом документе министерство предложит различные варианты дифференциации составов преступлений, связанных с оборотом наркотиков.
Намерение о разработке законопроекта будет готово к концу этого года.