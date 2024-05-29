Нарвский колледж Тартуского университета отмечает юбилей в четверть века

За четверть века Нарвский колледж стал одним из эстонских центров компетенции в сфере многоязычного образования. Кроме обучения на учебных программах по подготовке учителей, колледж предлагает возможности получить образование в таких сферах, как молодежная работа, предпринимательство, руководство проектами и разработка ИТ-систем. 2025 г. принесет колледжу открытие новой магистерской программы "Приложения искусственного интеллекта и робототехники".

По словам директора Нарвского колледжа Тартуского университета Индрека Рейманда, в ближайшие годы на развитие колледжа будут влиять крупные государственные реформы, и поэтому колледж ждет очень насыщенный период деятельности. "Мы видим, что играем важную роль как для региональных школ, так и для учителей в процессе перехода на эстоноязычное образование. Колледж также оказывает общине существенную поддержку в контексте справедливого перехода. Сейчас колледж растет и развивается очень быстро", - сказал Рейманд.

На семи учебных программах Нарвского колледжа учится почти семь сотен студентов. За последние три года число учебных мест на педагогических программах практически удвоилось. В колледже работает более шестидесяти человек.

В прошлом году более тысячи человек обучались на курсах повышения квалификации в Нарве. Колледж предлагает возможности как для повышения квалификации, переобучения школам и детским садам региона, так и курсы по выбору для гимназистов, обучающихся в уездных государственных гимназиях. Флагманами мероприятий, которые колледж проводит для местной общины, являются Университет для старшего поколения, Родительская академия и Школа руководителей. Каждый месяц в колледже проходят концерты Narva Jazz Club. Колледж как крупнейший конференц-центр Нарвы практически ежемесячно принимает в здании участников какого-то крупного мероприятия.

30 мая в главном здании колледжа для друзей и партнеров выступит "Inese & Bänd". В мероприятии примут участие ректор Тартуского университета Тоомас Ассер, министр образования и науки, бывший директор колледжа Кристина Каллас, а также первый и многолетний директор Нарвского колледжа Катри Райк.