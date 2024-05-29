Россия планирует реконструировать остававшиеся пока открытыми переходы на границе с Эстонией

О новых планах сообщил недавно назначенный руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, бывший егерь Путина, полковник ФСО Валерий Пикалев на заседании объединенной коллегии таможенных служб стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

- В субботу я посещал некоторые из этих пунктов пропуска в Псковской области. Хочу сказать, что по информации Минтранса, вся необходимая исполнительная документация в этом году будет завершена, и с 2025 по 2027 год все работы по обустройству этих пунктов пропуска будут завершены, - цитируют российские государственные СМИ главного российского таможенника.

Также он отметил, что ремонт погранперехода в Ивангороде, который привел к закрытию транспортного сообщения, завершиться не летом 2026 года, как планировалось, а уже в 2025 году.

Всего в Псковской области на границе с Латвией и Эстонией - шесть автомобильных пунктов пропуска. Один из них, "Бурачки", находится на реконструкции с 2021 года.

О необходимости реконструкции двух погранпереходов на границе с Эстонией - "Куничина гора" ("Койдула" - со стороны Эстонии) и "Шумилкино" ("Лухамаа" - со стороны Эстонии), а также пункта пропуска "Убылинка" на границе с Латвией, губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявлял в начале 2024 года.