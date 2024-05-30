Эстония занимает особое место в сердцах всех финнов. У нас общий идентитет, у нас общие корни, у нас похожий язык, который я старался понять. Время от времени нас, правда, разводили в стороны, но мы всегда сходились вновь. У нас общая судьба - и сегодня, очевидно, больше, чем когда-либо прежде.
Александр Стубб: Мы поддерживаем, бережем и защищаем друг друга
Когда я был членом правительства, у меня часто спрашивали: защитила бы Финляндия Эстонию в кризисной ситуации? Для меня ответ был ясен. Разумеется, защитила бы. И мы должны в любом случае быть благодарными за то, что член НАТО Эстония сделала бы то же самое для нашего блага. Сейчас ситуация более ясная, чем когда-либо раньше. Она определяется в статье 5: один за всех, все за одного.
Вы знаете, что финны иногда застенчивы в проявлении своих чувств. Я думаю, что и вы, эстонцы, очевидно, понимаете, что я имею в виду. Поэтому позвольте мне сказать прямо: Финляндии очень повезло, что Эстония является ее соседом. Мы - члены одной семьи, друзья и союзники.
Малые народы дышат одним воздухом, особенно те народы, которые проживают по соседству с такими державами, как Россия. Мы хотим мирно сосуществовать, однако должны постоянно быть наготове. Для нас внешняя и оборонная политика всегда жизненно важны.
Во время холодной войны Финляндия придерживалась нейтралитета. Не по своей воле или из-за идеологии, а по необходимости. У нас не было выбора. Когда выбор появился, мы тут же вступили в Евросоюз. И когда не имелось больше другого выбора, стали членами НАТО. Лучше поздно, чем никогда.
И вы можете быть уверены, что мы внесем свой вклад, будучи членами альянса. Мы понимаем свои обязанности в качестве страны НАТО, граница которой с Россией является также границей НАТО. Наша обороноспособность укрепляет также северо-западную часть Европы. Это вместе с нашей широкомасштабной концепцией безопасности продолжит укреплять НАТО в регионе Балтийского моря. Это мы делаем тоже вместе с Эстонией, которая является нашим родственником, другом и союзником.
Эпоха, начавшаяся после холодной войны, закончилась. История не закончилась в 1989 и 1991 годы, как предполагали многие из нас. Мировые политическое устройство, равновесие и динамика изменяются. Безопасность Европы омрачается агрессивной войной России в Украине. Новый железный занавес разделил Европу надвое.
Финнов, как и эстонцев, часто спрашивают о России. Наш главный сценарий опирается на три простых факта. Во-первых, Россия в течение ближайшей пары лет продолжит усиление своих вооруженных сил и достигнет их уровня, имевшегося до нападения на Украину. Во-вторых, ничто не свидетельствует о том, чтобы Россия сменила свою основанную на агрессии и расширении внешнюю политику на политику мирного сосуществования. В-третьих, в России не скоро начнет править либеральная демократия.
С учетом этого мы должны делать все, чтобы Украина победила в этой войне. В то же время мы должны по-прежнему гарантировать крепкую оборонную и сдерживающую способность НАТО.
Новой нормальностью является то, что Россия продолжает агрессивную войну в Украине, начиная в то же время различные гибридные операции, а также пытается запугать и дестабилизировать все страны Евросоюза и НАТО. Мы изо дня в день наблюдаем это в Европе. Лучшая реакция - сохранять спокойствие и сдержанность, или, как я бы сказал, свойственную Эстонии и Финляндии реакцию. Лучший способ избежать усугубления ситуации - это готовиться. Именно это мы и делаем.
В краткосрочной перспективе мы должны продолжить оказание Украине денежной и военной помощи. В среднесрочной - мы должны помочь Украине добиться справедливого мира. В долгосрочной перспективе мы должны обеспечить, чтобы Украина стала полноправным членом как Евросоюза, так и НАТО.
"Финляндии очень повезло, что Эстония является ее соседом. Мы - члены одной семьи, друзья и союзники".Александр Стубб, президент Финляндской Республики
Внешняя и оборонная политика Финляндии строится на уважении ценностей и реализме. То есть - ценности и реализм. Ее исходным пунктом является крепкий союз с Евросоюзом и НАТО. В то же время она основана также на вере, что новая международная система и мир опираются на реформирование и укрепление Евросоюза, а также на укрепление ООН.
Наша внешняя политика твердо отстаивает западные ценности, в том числе демократию, правовое государство и права человека. Мы верим в сотрудничество и основанную на правилах международную систему. В то же время наша оборонная политика опирается на реализм. Наша обороноспособность основана на реализме, поэтому мы сохраняем высокую обороноспособность - именно теперь, входя в военный союз. Реализм - это еще и то, что мы понимаем, что важные глобальные проблемы не решаются только между странами-единомышленниками, такими как Эстония и Финляндия.
Я хотел бы закончить свою речь словами одного из самых уважаемых государственных мужей нашего времени - Леннарта Мери. Он сказал как-то раз, я цитирую: "Даже маленькая страна может повлиять на ход истории, по крайней мере она должна попытаться. Никого в мире не волнует маленькая страна, пока она сама четко не заявит, чего она хочет". Конец цитаты.
Я считаю, что Эстония и Финляндия, определяя свою роль в мире, должны руководствоваться именно его словами. Малые народы должны сделать свой голос слышимым. Однако важнее всего то, что теперь мы используем свой голос вместе с союзниками и партнерами в Европе, Евросоюзе и НАТО.
Важно, что мы поддерживаем друг друга, заботимся друг о друге и защищаем друг друга.
Речь (с сокращениями) находившегося в Эстонии с государственным визитом президента Финляндской Республики Александра Стубба в Рийгикогу 27 мая.