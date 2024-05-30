Александр Стубб: Мы поддерживаем, бережем и защищаем друг друга

Когда я был членом правительства, у меня часто спрашивали: защитила бы Финляндия Эстонию в кризисной ситуации? Для меня ответ был ясен. Разумеется, защитила бы. И мы должны в любом случае быть благодарными за то, что член НАТО Эстония сделала бы то же самое для нашего блага. Сейчас ситуация более ясная, чем когда-либо раньше. Она определяется в статье 5: один за всех, все за одного.

Вы знаете, что финны иногда застенчивы в проявлении своих чувств. Я думаю, что и вы, эстонцы, очевидно, понимаете, что я имею в виду. Поэтому позвольте мне сказать прямо: Финляндии очень повезло, что Эстония является ее соседом. Мы - члены одной семьи, друзья и союзники.

Малые народы дышат одним воздухом, особенно те народы, которые проживают по соседству с такими державами, как Россия. Мы хотим мирно сосуществовать, однако должны постоянно быть наготове. Для нас внешняя и оборонная политика всегда жизненно важны.

Во время холодной войны Финляндия придерживалась нейтралитета. Не по своей воле или из-за идеологии, а по необходимости. У нас не было выбора. Когда выбор появился, мы тут же вступили в Евросоюз. И когда не имелось больше другого выбора, стали членами НАТО. Лучше поздно, чем никогда.