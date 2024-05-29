СПАСАТЕЛИ Лоси забрели в город

Спасателям не удалось выманить сохатых из города, и в итоге лосиха перепрыгнула через забор. Спасатели поймали лосенка и отпустили его на природу.

Поздно вечером 28 мая в центр тревоги поступило сообщение о лосенке на улице Калеви в Ярвеской части города Кохтла-Ярве. Спасатели поймали лосенка и отвезли его в лес.

Экскаватор застрял под эстакадой

Вечером 28 мая спасателей вызвали на Ахтмеское шоссе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, где находившийся на трейлере экскаватор застрял под эстакадой.

Спасатели с помощью строп и крана стабилизировали панели, освободили трейлер и с помощью спецтехники убрали опасные панели.