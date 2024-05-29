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СПАСАТЕЛИ Лоси забрели в город

Северное побережье
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Машина спасателей.
Машина спасателей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

28 мая в девять часов утра спасатели выехали на улицу Уус-Техазе в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, где на производственную территорию забрела лосиха с детенышем.

Спасателям не удалось выманить сохатых из города, и в итоге лосиха перепрыгнула через забор. Спасатели поймали лосенка и отпустили его на природу.

Поздно вечером 28 мая в центр тревоги поступило сообщение о лосенке на улице Калеви в Ярвеской части города Кохтла-Ярве. Спасатели поймали лосенка и отвезли его в лес. 

Экскаватор застрял под эстакадой

Вечером 28 мая спасателей вызвали на Ахтмеское шоссе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, где находившийся на трейлере экскаватор застрял под эстакадой.

Спасатели с помощью строп и крана стабилизировали панели, освободили трейлер и с помощью спецтехники убрали опасные панели.

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