В выходные в Нарве состоятся Дни города

Дни Нарвы начнутся в пятницу вечером с праздничного шествия от Петровской площади по улице Пушкина до построенного несколько лет назад парка EV100. В этом парке также пройдут крупнейшие концерты Дней Нарвы. Таня Михайлова-Саар выступит там в пятницу вечером.

В этом году в программу Дней Нарвы включено и крупнейшее в Ида-Вирумаа мероприятие народного спорта - Нарвский городской забег. В субботу запланированы полумарафон длиной 21,1 километра и подходящая для всех пятикилометровая дистанция бега и ходьбы. Центр соревнований находится в Липовой ямке.

В культурной программе, которая начнется в субботу днем в парке EV100 и продлится до позднего вечера, первыми на сцену выйдут культурные коллективы Нарвы. В 17.30 поприветствуют хоккейную команду Нарвской ПСШ, ставшую в этом году чемпионом Эстонии. На вечернем концерте, который начнется в 19.00, на сцену выйдут группа "Traffic" и уроженка Нарвы Алика.

В воскресенье в Липовой ямке состоится традиционное ралли мыльниц, а в Нарвской арт-резиденции - день художника.

По случаю Дня защиты детей 1 июня в парке EV100 будут установлены бесплатные батуты для детей.

По случаю Дней города и Дня защиты детей Нарвский музей также предлагает для желающих разнообразную экскурсионную программу.