СВОДКА ПОЛИЦИИ В мужчину выстрелили из газового пистолета

В Кохтла-Ярве пострадал мужчина, упавший с самоката

Вечером 28 мая у дома по Ахтмескому шоссе, 77e в Кохтла-Ярве 32-летний мужчина, ехавший на электросамокате, упал. Пострадавшего доставили в больницу.

С лесопилки украли топливо

В ночь на 27 мая выяснилось, что с лесопилки в волости Алутагузе было украдено 200 литров топлива, а у двух тракторов были перерезаны топливные шланги. Ущерб составил около 250 евро.