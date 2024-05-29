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СВОДКА ПОЛИЦИИ В мужчину выстрелили из газового пистолета

Северное побережье
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Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В ночь на 28 мая на проспекте Кангеласте в Нарве 41-летний мужчина во время конфликта выстрелил в 50-летнего мужчину из газового пистолета.

Дальнейшие подробности будут выяснены в ходе уголовного разбирательства.

В Кохтла-Ярве пострадал мужчина, упавший с самоката

Вечером 28 мая у дома по Ахтмескому шоссе, 77e в Кохтла-Ярве 32-летний мужчина, ехавший на электросамокате, упал. Пострадавшего доставили в больницу.

С лесопилки украли топливо

В ночь на 27 мая выяснилось, что с лесопилки в волости Алутагузе было украдено 200 литров топлива, а у двух тракторов были перерезаны топливные шланги. Ущерб составил около 250 евро.

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