В ночь на 28 мая на проспекте Кангеласте в Нарве 41-летний мужчина во время конфликта выстрелил в 50-летнего мужчину из газового пистолета.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В мужчину выстрелили из газового пистолета
Дальнейшие подробности будут выяснены в ходе уголовного разбирательства.
В Кохтла-Ярве пострадал мужчина, упавший с самоката
Вечером 28 мая у дома по Ахтмескому шоссе, 77e в Кохтла-Ярве 32-летний мужчина, ехавший на электросамокате, упал. Пострадавшего доставили в больницу.
С лесопилки украли топливо
В ночь на 27 мая выяснилось, что с лесопилки в волости Алутагузе было украдено 200 литров топлива, а у двух тракторов были перерезаны топливные шланги. Ущерб составил около 250 евро.