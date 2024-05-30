Прокуратура прекращает уголовное производство в отношении Николая Осипенко в связи с его смертью

Госпрокурор Алан Рюйтель сказал, что, исходя из Уголовно-процессуального кодекса, смерть подозреваемого или обвиняемого является исключающим уголовное производство обстоятельством. "Правда, возможно продолжить производство с целью реабилитации, если об этом ходатайствует, например, представитель умершего подозреваемого или обвиняемого. Прокуратура готовит постановление о прекращении уголовного производства в части Николая Осипенко", - отметил он.