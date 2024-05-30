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Прокуратура прекращает уголовное производство в отношении Николая Осипенко в связи с его смертью

Эрик Калда
, журналист
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Известный предприниматель и политик Николай Осипенко умер в 65-летнем возрасте в понедельник на этой неделе.
Известный предприниматель и политик Николай Осипенко умер в 65-летнем возрасте в понедельник на этой неделе. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Прокуратура планирует прекратить уголовное производство в отношении известного ида-вирумааского коммунального бизнесмена и политика Николая Осипенко в связи с его смертью.

Госпрокурор Алан Рюйтель сказал, что, исходя из Уголовно-процессуального кодекса, смерть подозреваемого или обвиняемого является исключающим уголовное производство обстоятельством. "Правда, возможно продолжить производство с целью реабилитации, если об этом ходатайствует, например, представитель умершего подозреваемого или обвиняемого. Прокуратура готовит постановление о прекращении уголовного производства в части Николая Осипенко", - отметил он.

Николай Осипенко умер в 65-летнем возрасте на этой неделе, 27 мая в Ида-Вируской центральной больнице.

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