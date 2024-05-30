Пожар в Уйкала может создать в Ида-Вирумаа проблему отходов

Пожар в Уйкала начался вечером 22 мая и в момент его пика огонь охватил на горе отходов 30-метровой высоты площадь в 4,2 гектара.

Возгорание на Уйкалаской свалке, из-за которого Департамент окружающей среды остановил прием отходов на свалке, создало проблему, куда направлять ида-вирумааские отходы, так как это единственная свалка в уезде, а свалки в Раквере и Торма не в состоянии принимать такие объемы.