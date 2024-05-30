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Пожар в Уйкала может создать в Ида-Вирумаа проблему отходов

Эрик Калда
, журналист
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Пожар в Уйкала начался вечером 22 мая и в момент его пика огонь охватил на горе отходов 30-метровой высоты площадь в 4,2 гектара.
Пожар в Уйкала начался вечером 22 мая и в момент его пика огонь охватил на горе отходов 30-метровой высоты площадь в 4,2 гектара. Фото: Päästeamet

Возгорание на Уйкалаской свалке, из-за которого Департамент окружающей среды остановил прием отходов на свалке, создало проблему, куда направлять ида-вирумааские отходы, так как это единственная свалка в уезде, а свалки в Раквере и Торма не в состоянии принимать такие объемы.

- Ищем сейчас решение, ведь Департамент окружающей среды приостановил прием большинства отходов на Уйкалаской свалке, - сказал член правления ТОО "Ekovir" Юлар Нуггис.

В Уйкала сейчас принимают только картонные и бумажные отходы. "Ekovir" является сейчас в Ида-Вирумаа одним из крупнейших перевозчиков отходов, оказывающим услугу в Нарве, Нарва-Йыэсуу, Кохтла-Ярве и Алутагузеской волости. "Ekovir" является также владельцем Уйкалаской свалки.

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