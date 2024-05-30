Возгорание на Уйкалаской свалке, из-за которого Департамент окружающей среды остановил прием отходов на свалке, создало проблему, куда направлять ида-вирумааские отходы, так как это единственная свалка в уезде, а свалки в Раквере и Торма не в состоянии принимать такие объемы.
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Пожар в Уйкала может создать в Ида-Вирумаа проблему отходов
- Ищем сейчас решение, ведь Департамент окружающей среды приостановил прием большинства отходов на Уйкалаской свалке, - сказал член правления ТОО "Ekovir" Юлар Нуггис.