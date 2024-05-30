План образовательного центра "Школы радости" находит поддержку

Учредительница "Школы радости" Хялис Вяримяэ надеется создать в Йыхви новый образовательный центр, в котором появились бы первые в Ида-Вирумаа группы детсада Монтессори, а также опорные специалисты, услуги душевного здоровья и центр обучения работников образования и родителей.

Чтобы учеба радовала

В Ида-Вирумаа "Школа радости" ("Rõõmukool") является единственным имеющим сертификат "AMI Montessori" учреждением, которое действует уже восемь лет, - группы детей разного возраста собираются раз в неделю. Школа родилась, когда у педагога по образованию Хялис Вяримяэ возникло желание сделать учебу такой, чтобы она не только ориентировалась на результат, но и радовала ребенка. Ежегодно со "Школой радости" связано 60-70 семей.

- Родители не один год говорили о том, что могли бы существовать детсадовские группы, где дети могли бы проводить целый день, - пояснила Вяримяэ. Теперь, когда появилась возможность воспользоваться финансированием справедливого перехода, это удалось бы наконец сделать.

- До сих пор мы располагались на арендуемых площадях - сейчас наши помещения находятся в Йыхвиской Кесклиннаской основной школе. У нас постоянно не хватало помещений и среда не совсем соответствовала нашим потребностям. Отсюда было бы логично двигаться путем создания своего центра, - отметила Вяримяэ.