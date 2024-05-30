В субботу в Нарве соберутся тысячи бегунов и ходоков

Предисловием к Нарвскому городскому забегу станет шествие в пятницу вечером примерно на 1,5 км от Петровской площади до разбитого к 100-й годовщине Эстонии парка EV100, где вечером выступит Таня Михайлова-Саар.

В этом году центр соревнования Нарвского городского забега расположен рядом с крепостью Германа в Йоаорге. Программа соревнования начнется уже в 10.00, когда в путь отправят участников полумарафона протяженностью 21,1 км. Спустя несколько лет трасса полумарафона вновь поведет участников по кварталу Кренгольм между зданиями старинного текстильного производства, куда в обычное время свободного доступа нет. Трасса пройдет также через центр города до центра оздоровительного спорта в Эккекюла, а последние километры участники пробегут по речному променаду.

По словам главного организатора забега Мати Лиллиаллика, в субботу жара должна немного отступить, но организаторы все-таки припасли множество мешочков для льда, чтобы при необходимости подбодрить бегунов. При самой жаркой погоде марафон бежали в Нарве в последний раз в 2019 году, когда температура приближалась к 30 градусам, тогда организаторы скупили в нарвских магазинах все мешочки для льда.