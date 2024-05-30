На старты проходящего в субботу крупнейшего в Ида-Вирумаа народно-спортивного мероприятия - Нарвского городского забега - вновь ожидаются тысячи бегунов и ходоков.
В субботу в Нарве соберутся тысячи бегунов и ходоков
Предисловием к Нарвскому городскому забегу станет шествие в пятницу вечером примерно на 1,5 км от Петровской площади до разбитого к 100-й годовщине Эстонии парка EV100, где вечером выступит Таня Михайлова-Саар.
В этом году центр соревнования Нарвского городского забега расположен рядом с крепостью Германа в Йоаорге. Программа соревнования начнется уже в 10.00, когда в путь отправят участников полумарафона протяженностью 21,1 км. Спустя несколько лет трасса полумарафона вновь поведет участников по кварталу Кренгольм между зданиями старинного текстильного производства, куда в обычное время свободного доступа нет. Трасса пройдет также через центр города до центра оздоровительного спорта в Эккекюла, а последние километры участники пробегут по речному променаду.
По словам главного организатора забега Мати Лиллиаллика, в субботу жара должна немного отступить, но организаторы все-таки припасли множество мешочков для льда, чтобы при необходимости подбодрить бегунов. При самой жаркой погоде марафон бежали в Нарве в последний раз в 2019 году, когда температура приближалась к 30 градусам, тогда организаторы скупили в нарвских магазинах все мешочки для льда.
На более легкую, 5-километровую трассу участников отправят в 13.00. Лиллиаллик советует тем, кто не будет бегать или ходить на время, обязательно насладиться открывающимися видами. Первые полтора километра трассы проходят по речному променаду, затем идет маленький подъем и начинается бег по тенистому Темному саду, а затем - спуск обратно на речной променад. "Нарва сейчас очень красивая, все цветет", - отметил Лиллиаллик.
Лиллиаллик надеется, что в День защиты детей много будет также участников в детских забегах, которые начнутся в 11.30. Он рассчитывает, что нынче число участников Нарвского городского забега может превысить 4000 человек. Из них чуть более половины - жители Ида-Вирумаа, а остальные - гости уезда.
Нынче 1 июня в Вирумаа пройдут целых два больших народных забега. Кроме дневного Нарвского городского забега состоится ночной забег по улицам Раквере. По словам Лиллиаллика, есть и такие крепкие бегуны, которые поучаствуют в обоих мероприятиях, однако то, что два крупных забега пришлись нынче на один день, - это исключение, и в следующем году они состоятся в разные дни.
В Нарве 1 июня состоится городской забег. Это явно самое популярное в Ида-Вирумаа народно-спортивное мероприятие, в котором в прошлом году было около 5000 участников, либо пробежавших полумарафон, либо пробежавших или прошедших дистанцию в 5 км. На место стоит приехать уже накануне, ведь тогда состоится также шествие городского забега. Приглашаются как бегуны, так и ходоки. Рядом с трассой будет множество развлекающих и болеющих за участников. На месте старта и финиша обычно устраивается также концерт кого-нибудь из популярных эстонских артистов.
Нарвский городской забег - 2024
- * 1 июня, центр соревнования расположен в Йоаорге
- * В 10.00 - старт полумарафона
- * В 11.30 - старты детских забегов "Limpa"
- * В 13.00 - старт любительского забега и ходьбы на 5 км
- Стартовые материалы Нарвского городского забега можно получить утром в день соревнования начиная с 8.00 в секретариате, расположенном в зоне отдыха Йоаорг. Выдача стартовых материалов закончится за 15 минут до стартов. Важно знать свой стартовый номер, который имеется в списке участников.
- Переодеться можно в палатках для переодевания, расположенных в зоне отдыха Йоаорг.
- Камера хранения вещей находится в зоне отдыха Йоаорг. На хранение берут только вещи, упакованные в мешок.
- Помыться можно на основании стартового номера в Нарвской эстонской гимназии.