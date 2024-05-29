Департамент защиты прав потребителей предупреждает о недобросовестном продавце

В интернет-магазине, принадлежащем продавцу, расположенному по адресу https://medifum.ee, представлен широкий ассортимент товаров для здоровья. С начала года на продавца поступило в общей сложности 26 жалоб, связанных со случаями недоставки товаров и невозврата денег, когда потребитель отказался от договора и пожелал отменить покупку.

По данным Департамента, продавец не решает и не удовлетворяет претензии потребителей, а также не публиковал на своем сайте никакой информации о проблемах с выполнением заказов, и продолжает продавать товары через сайт. На основании трех заявлений компания была внесена в "черный список" продавцов, не выполняющих решения Комиссии.

Департамент обратился к продавцу за разъяснениями и открыл делопроизводство о надзоре. Продавец перестал отвечать департаменту в рамках делопроизводства комиссии по потребительским спорам и не желает разрешать жалобы потребителей в добровольном порядке.

Департамент напоминает, что если продавец не выполнил заказ в установленный срок, потребитель может отказаться от договора. Заявление об отказе от договора может быть отправлено, например, по электронной почте. Поскольку продавец может выполнить обязательство с помощью банковского перевода, что занимает очень мало времени, задержка более чем на несколько дней не оправдана.

Департамент советует потребителям ознакомиться с проблемами, связанными с данным предприятием, и тщательно взвесить риски, прежде чем делать заказ на сайте https://medifum.ee/.