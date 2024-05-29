Жители Эстонии пьют все больше

- Намеченные в составленной 12 лет назад т. н. "зеленой книге" цели по большей части не достигнуты. Потребление алкоголя не сократилось, а, напротив, стало расти после снижения акцизов в 2019 году. На это повлияла, к сожалению, и коронавирусная эпидемия. Но есть и некоторые позитивные тенденции: возраст первого знакомства с алкоголем растет, и снизилось число вызванных алкоголем дорожно-транспортных происшествий, - отметила глава представительства ВОЗ в Эстонии Кристина Кёлер.

Министр здоровья Рийна Сиккут признала, что в сфере борьбы со злоупотреблением алкоголем в Эстонии есть проблемы.

- Да, политика в этих вопросах была в последние годы довольно противоречивой, и уже пять-шесть лет вызванный алкоголем ущерб для общества только растет. По ряду показателей, например, по смертности от болезней, напрямую вызванных алкоголизмом, мы занимаем в Европе прискорбное первое место, - сказала Сиккут.

ВОЗ рекомендует Эстонии принять целый ряд дополнительных мер по ограничению доступности алкоголя. В частности, предлагается повысить акцизы на алкоголь, ввести систему лицензирования продавцов и запретить продажу алкоголя на автозаправочных станциях.

По словам Рийны Сиккут, Министерство социальных дел представит конкретные предложения об изменении алкогольной политики в 2025 году.