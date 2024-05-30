Число желающих сдать эстонский на С1 стало быстро увеличиваться уже в 2023 году, а в этом году тенденция еще больше усилилась, сообщает rus.err.
В Эстонии резко увеличилось количество желающих сдать экзамен по языку на С1
- Экзамен на уровень С1 у нас очень популярен. Если в течение всего 2022 года на него записались чуть менее 1000 человек, то в прошлом году их было уже 1600. А в этом году у нас состоялся экзамен в первом квартале и сейчас завершилась регистрация на экзамен, который пройдет на следующей неделе, и за эти два квартала у нас уже 1600 сдающих. Так что за полгода у нас уже столько же человек, сколько за весь прошлый год, - сказала глава экзаменационного центра Департамента по делам образования и молодежи (Harno) Айме Пюйя.
По словам Пюйя, пока трудно сказать, какова доля школьных учителей среди экзаменующихся на С1, но, очевидно, она значительно выросла.
- Эти цифры мы получим в конце года, но без сомнения, с тем сроком, который установило государство - к новому учебному году учителя должны подтвердить знание эстонского языка - сейчас среди них очень много желающих сдать экзамен. Конечно, влияет то, что мы переходим на эстонский язык обучения, - подтвердила она.
Доля успешно сдающих экзамен остается неизменной и составляет чуть более трети от общего числа претендентов.
По статистике Harno, за предыдущие пять лет 7,5% сдававших экзамен по эстонскому языку делали три и более попыток. Сдавать экзамен на C1 более одного раза пытается 12,5% экзаменующихся.