В Эстонии резко увеличилось количество желающих сдать экзамен по языку на С1

- Экзамен на уровень С1 у нас очень популярен. Если в течение всего 2022 года на него записались чуть менее 1000 человек, то в прошлом году их было уже 1600. А в этом году у нас состоялся экзамен в первом квартале и сейчас завершилась регистрация на экзамен, который пройдет на следующей неделе, и за эти два квартала у нас уже 1600 сдающих. Так что за полгода у нас уже столько же человек, сколько за весь прошлый год, - сказала глава экзаменационного центра Департамента по делам образования и молодежи (Harno) Айме Пюйя.