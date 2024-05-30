На будущем целлюлозном заводе в Люганузе планируют производить также электроэнергию

- Кризис в энергетике обернулся высокими ценами на электроэнергию в Эстонии. Кроме того, стабильные производители электроэнергии, такие как сланцевый сектор, сократили объемы. Сегодня мы видим, как цена колеблется днем и ночью. Наш проект позволит производить 0,8 тераватт зеленой электроэнергии, что составит около 10% годового потребления электроэнергии в Эстонии. Из них 0,5 тераватт будет продаваться в сеть. В стабильном режиме. Это то, о чем мы до сих пор особо не говорили, - сообщил директор по развитию биопродукции VKG Лаури Райд.

На встрече с общественностью присутствовало всего несколько человек. Возможно, причина в том, что люди не верят в то, что VKG начнет строить завод, предположила старейшина деревни Аа Хельми Сибритс.

"Мы не хотим верить и не должны верить, потому что у нас прекрасная деревня, и мы не хотим, чтобы у нас во дворе появился такой монстр", – сказала Сибритс.

Стоимость планируемого целлюлозного завода оценивается в миллиард евро. VKG хочет запустить его в начале 2028 года.