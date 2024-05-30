В среду жителям волости Люганузе был представлен промежуточный обзор проекта целлюлозного завода. Согласно этому обзору, помимо производства биопродукции из целлюлозы будущий завод концерна VKG намерен вырабатывать электроэнергию, сообщает rus.err.
На будущем целлюлозном заводе в Люганузе планируют производить также электроэнергию
- Кризис в энергетике обернулся высокими ценами на электроэнергию в Эстонии. Кроме того, стабильные производители электроэнергии, такие как сланцевый сектор, сократили объемы. Сегодня мы видим, как цена колеблется днем и ночью. Наш проект позволит производить 0,8 тераватт зеленой электроэнергии, что составит около 10% годового потребления электроэнергии в Эстонии. Из них 0,5 тераватт будет продаваться в сеть. В стабильном режиме. Это то, о чем мы до сих пор особо не говорили, - сообщил директор по развитию биопродукции VKG Лаури Райд.
На встрече с общественностью присутствовало всего несколько человек. Возможно, причина в том, что люди не верят в то, что VKG начнет строить завод, предположила старейшина деревни Аа Хельми Сибритс.
"Мы не хотим верить и не должны верить, потому что у нас прекрасная деревня, и мы не хотим, чтобы у нас во дворе появился такой монстр", – сказала Сибритс.
Стоимость планируемого целлюлозного завода оценивается в миллиард евро. VKG хочет запустить его в начале 2028 года.