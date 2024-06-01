Если кому-то в ясную погоду захочется посмотреть, как выглядит сверху большая часть Ида-Вирумаа, то стоит забраться на вершину расположенного рядом с шахтой "Estonia" приведенного в порядок террикона. Это уже не просто гигантская куча камней, ведь через два года она претендует стать новой гордостью Ида-Вирумаа - парком впечатлений.

Эта гора образована из известняка, который поднимали на поверхность из-под земли вместе со сланцем на расположенной рядом шахте "Estonia". На обогатительной фабрике сланец и известняк разделяли. Сланец отправляли поездом в топки электростанций или в реторты - попросту говоря, в огромные вращающиеся варочные котлы - заводов масел, где из сланца добывают масло. А из породы рядом с шахтой на площади в сотни гектаров образовалась горная система со своими склонами, долинами и плато.