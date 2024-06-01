Опыт получили, эксперименты продолжают Детский развивающий центр "Grow up" переехал

- В январе пришел счет на 1800 евро, - сказала создатель центра Вера Яковлева. - Даже если бы город поддержал, снизив арендную плату, о чем хотела попросить, все равно затраты слишком большие, мы работаем в убыток. Так продолжаться не может. Понимаю, что на таком бизнесе в маленьком городе миллионы не заработать, но прошедший год показал, что кохтлаярвесцам нужен наш труд - дети приходят с удовольствием, а родители видят, что у них есть успехи.