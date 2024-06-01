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Самый известный священнослужитель Ида-Вирумаа Пеэтер Калдур повесил свою мантию на гвоздь

Эрик Калда
, журналист
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Пеэтер Калдур прослужил в Йыхвиском приходе св. Михаила 44 года. Наконец он сказал: "Хватит, хотелось бы и на матрасе поваляться!"
Пеэтер Калдур прослужил в Йыхвиском приходе св. Михаила 44 года. Наконец он сказал: "Хватит, хотелось бы и на матрасе поваляться!" Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Пеэтер Калдур, отметивший на прошлой неделе 70-летний юбилей, в минувшее воскресенье устроил прощальный банкет, ознаменовавший окончание его 44-летней карьеры на посту пастора Йыхвиского прихода. Насколько известно, в истории Йыхвиского прихода св. Михаила ЭЕЛЦ раньше не было пастора с таким длительным стажем.

ПЕЭТЕР КАЛДУР родился 20 мая 1954 года в Вильянди; на прошлой неделе он отметил свое 70-летие.

  • В 1972 году он окончил среднюю школу Ныо и в том же году поступил в Тартуский государственный университет на факультет математики.
  • В 1973 году он сидел в тюрьме за попытку незаконного пересечения советско-турецкой границы.
  • В 1974 году Калдур начал учиться в Теологическом институте ЭЕЛЦ, который окончил в 1980 году.
  • В 1978 году он был пастором в приходах святого Юрия (Георгия) в Лайузе и святого Варфоломея в Паламузе.
  • С 1978 по 1980 год служил в Советской армии.
  • С 1980 по 2024 год Калдур был пастором Йыхвиского прихода святого Михаила. Кроме того, в 1981-1988 годах он служил в приходе Ийзаку, в 1990-1993 годах - Пюхайыэ, в 1993-1997 годах - в Нарвском Александровском приходе и Нарва-Йыэсууском приходе Нигулисте, в 1994-1997 годах - в приходах Виру-Яагупи и Туду.
  • В 1992-1995 и 2011-2015 годах был священником Вируского пробства ЭЕЛЦ.
  • Занимался вопросами восстановления Яановой церкви в Санкт-Петербурге и был пастором прихода петербургской Яановой церкви в 1998-2004 годах.
  • Пеэтер Калдур женат, у него четверо детей.
  • Награжден орденом Белой Звезды IV степени, орденом Ида-Вирумаа и является почетным гражданином Йыхви.

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