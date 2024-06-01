Самый известный священнослужитель Ида-Вирумаа Пеэтер Калдур повесил свою мантию на гвоздь

Пеэтер Калдур прослужил в Йыхвиском приходе св. Михаила 44 года. Наконец он сказал: "Хватит, хотелось бы и на матрасе поваляться!"

Пеэтер Калдур, отметивший на прошлой неделе 70-летний юбилей, в минувшее воскресенье устроил прощальный банкет, ознаменовавший окончание его 44-летней карьеры на посту пастора Йыхвиского прихода. Насколько известно, в истории Йыхвиского прихода св. Михаила ЭЕЛЦ раньше не было пастора с таким длительным стажем.