Жители Эстонии охотно тратят деньги на страхование

Четверть респондентов приобрели страхование жизни, и почти треть задумывались об этом. Также примерно треть респондентов воспользовались туристической страховкой и 28% задумывались об этом.

Одним из менее распространенных страховых продуктов (4% указали, что они его приобрели) является страхование домашних животных/питомцев, а 15% рассматривают возможность его приобретения.

- Ряд страховых продуктов так или иначе являются обязательными для владельцев недвижимости, например, страхование жилья для заемщиков банковских кредитов или страхование дорожного движения для владельцев автомобилей. Поэтому было особенно интересно увидеть, насколько велик интерес к продуктам, которые люди выбирают для себя, - сказала Катарина Мёлль, специалист по исследованиям Kantar Emor.

Почти две трети людей считают страхование необходимым, чтобы чувствовать себя в большей безопасности. При этом пятая часть населения считает, что деньги, потраченные на страховку, могут быть потрачены зря, и предпочитают сами копить на возможные несчастные случаи. "Эти люди отметили, что со временем страховка стала дороже или она стала для них недоступной в зависимости от их дохода или возраста", - прокомментировал Мёлль.

Опрос был проведен в период с 11 по 18 апреля 2024 года, в нем приняли участие 1102 жителя Эстонии в возрасте от 18 лет и старше.