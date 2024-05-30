Хлебобулочные изделия могут подорожать

Никто не прогнозировал такого роста цен, говорят торговцы. В качестве главного виновника называют погоду, которая уничтожила урожай. То же самое подтвердил порталу ERR руководитель отдела торговли зерном компании Copenhagen Merchants Индрек Айгро.

"Сегодня на Россию приходится четверть мирового экспорта пшеницы, а в этом году из-за заморозков РФ недосчитается 10 млн тонн зерна", - пояснил Айгро.

В то же время Айгро отметил, что когда два года назад у нас была продовольственная инфляция, то цены на зерно упали до очень низкого уровня, а цены в магазинах не снизились. "Розничная торговля смогла защитить свои отпускные цены - торговцы не снизили цены, благодаря чему их прибыль значительно выросла", - сказал Айгро. Поэтому, по его словам, пока неизвестно, последует ли за ростом цен на зерно повышение стоимости конечной продукции.

Руководитель предприятия Fazer Bakery Baltics Анне Мере отметила, что изменения цен на сырье определенно окажет свое влияние. Это также зависит от того, когда цена достигнет продукции. По словам Мере, для последних лет было характерно отсутствие стабильности. Свою роль в этом сыграли погода и баланс мирового рынка зерна.

"Если цены на сырье повысятся, то мы, несомненно, окажемся под давлением, чтобы поднять цену. Но, с другой стороны, конкуренция на рынке хлебобулочных изделий также очень жесткая, поэтому в одиночку мы цены поднимать не будем. Изменения должны произойти на всем рынке", - сказала Мере.