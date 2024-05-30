Президент Карис провозгласил закон о конфискации российских активов

По словам Кариса, согласно закону, может быть конфисковано и использовано для возмещения ущерба только имущество тех, "чья связь с совершением или содействием противоправному деянию установлена ​​и достаточно доказана".

"Следовательно, тот факт, что чьи-то активы были заморожены из-за международных санкций, не является достаточным основанием для отчуждения имущества", - сказал Алар Карис.

Президент добавил, что принятый закон необходимо толковать так, что передача имущества касается тех, кто активно участвовал в совершении военной агрессии или нарушении норм ведения войны.

Алар Карис признал, что конфискация имущества в связи с участием в военной агрессии может вызывать не проясненные юридические вопросы, но "парламент должен быть в состоянии сделать политический выбор даже в такой неясной ситуации".

"Независимо от того, что можно думать о выбранном в Эстонии решении, нет сомнений в том, что мы должны найти эффективные способы гарантировать право жертв агрессии на получение компенсации от виновных в нанесении ущерба", - заключил президент.

Закон, за принятие которого 15 мая проголосовали 65 депутатов Рийгикогу, позволяет использовать замороженное на основании санкций имущество людей и предприятий, способствовавших противоправной деятельности России, в качестве предоплаты за ущерб, который Россия должна возместить Украине.