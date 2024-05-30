Департамент здоровья: клещей будет много

По словам главного специалиста отдела инфекционных заболеваний и эпидемиологии Департамента здоровья Марии Викентьевой, в зависимости от конкретного места и условий, клещей может быть больше или меньше, чем в предыдущие годы.

- Можно ожидать, что клещей будет не меньше, чем в прошлом году. Зима была довольно благоприятной для клещей, земля была покрыта снегом, не было резких перепадов температуры. Недавно у нас установилась весна с хорошей среднесуточной температурой, когда они успели проснуться. Так что все условия скорее способствуют численности клещей, чем препятствуют ей, - пояснила Викентьева.

Большая часть клещей в Эстонии переносит вирус, вызывающий клещевой энцефалит, или бактерию, вызывающую боррелиоз. Ученые Института развития здоровья (TAI) все чаще обнаруживают в своих мониторинговых исследованиях бактерию, вызывающую неоэрхальгиоз, как в Финляндии и Швеции. "Согласно прошлогоднему исследованию TAI, семь из десяти клещей, обитающих в городских зеленых зонах и парках, являются носителями какого-либо патогена", - пояснила Викентьева.

Для передачи вируса энцефалита впившемуся клещу требуется всего пара часов. Для передачи бактериальных инфекций обычно требуется не менее суток.

Жаркая и сухая погода не нравится этим небольшим кровососущим. "В основном мы находим их сейчас только во влажных и тенистых местах, например, в кустах. На открытых участках, например на траве, их не так много", - добавила главный специалист Департамента здоровья.

Если говорить о численности клещей, то их действительно меньше на ухоженных участках, где убирают листья и регулярно косят траву. "Там клещи не могут найти укрытие, которое обеспечило бы им влажность. Они не могут там нормально жить", - пояснила Мария Викентьева.