В квартире в Йыхви нашли тело женщины с признаками насильственной смерти

По предварительной информации, убийство произошло в квартире в многоквартирном доме. Поначалу полиция не могла попасть в квартиру, но в итоге находившийся в квартире в состоянии алкогольного опьянения 46-летний мужчина сам открыл дверь группе быстрого реагирования. Полиция задержала мужчину по подозрению в убийстве, передает Идаская префектура.

По словам главы следственной группы Йыхвиского отделения полиции Александры Мюрсеп, и подозреваемый, и жертва ранее были известны полиции. "Насколько известно, мужчина и женщина праздновали день рождения подозреваемого наедине в квартире. Причина, по которой совместное времяпрепровождение приняло такой трагический оборот, выяснится в ходе следствия", - сказала Мюрсеп.

- На этой неделе в Ида-Вирумаа в результате преступлений погибли два человека. Большинство тяжких насильственных преступлений совершаются под воздействием алкоголя. В состоянии алкогольного опьянения конфликты уже невозможно решить словами, тогда они приобретают физический характер и в худшем случае заканчиваются чьей-то смертью, - отметила Мюрсеп.