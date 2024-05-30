В четверг обеспокоенные родственники сообщили в полицию, что 88-летняя Валентина утром вышла из дома на улице Вирмалисе в городе Нарва и не вернулась до сих пор. Мобильный телефон женщины не работает, и ей, возможно, будет трудно найти дорогу обратно.
Полиция ищет пропавшую в Нарве Валентину
Валентина среднего роста, с короткими волосами. На женщине серые клетчатые брюки и полосатый свитер.
Полиция просит всех, кто видел женщину или знает ее местонахождение, сообщить об этом по номеру службы экстренной помощи 112.