Полиция ищет пропавшую в Нарве Валентину

В четверг обеспокоенные родственники сообщили в полицию, что 88-летняя Валентина утром вышла из дома на улице Вирмалисе в городе Нарва и не вернулась до сих пор. Мобильный телефон женщины не работает, и ей, возможно, будет трудно найти дорогу обратно.