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Полиция ищет пропавшую в Нарве Валентину

Северное побережье
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Пропавшая Валентина
Пропавшая Валентина Фото: PPA

В четверг обеспокоенные родственники сообщили в полицию, что 88-летняя Валентина утром вышла из дома на улице Вирмалисе в городе Нарва и не вернулась до сих пор. Мобильный телефон женщины не работает, и ей, возможно, будет трудно найти дорогу обратно.

Валентина среднего роста, с короткими волосами. На женщине серые клетчатые брюки и полосатый свитер.

Полиция просит всех, кто видел женщину или знает ее местонахождение, сообщить об этом по номеру службы экстренной помощи 112.

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Нарва
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