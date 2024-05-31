В США прокомментировали инцидент с буями на реке Нарва

"Одностороннее удаление Россией 23 мая буев на реке Нарве, отмечавших признанную границу России с Эстонией, неприемлемо. Последние действия России служат еще один свидетельством того, что Кремль считает возможным в одностороннем порядке трактовать принципы уважения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ. Но это не так", - говорится в заявлении Ньюэл.

Далее в тексте глава миссии США подтверждает, что ее страна "поддерживает осуждение Эстонией действий России. Границы Эстонии - это границы НАТО. Действия, которые подрывают надежность, которую эти границы дают нашей коллективной безопасности, вызывают озабоченность всех союзников по НАТО, включая Соединенные Штаты".

"Эти действия выглядят как провокация в адрес Альянса НАТО и способствуют продвижению ложных нарративов Кремля об оборонительном Альянсе. Ирридентистская политика Москвы, которую мы каждый день с ужасом видим в Украине, противоречит Хартии ООН и Заключительному акту Хельсинкского совещания. Ей нет места в современном мире", - завершает Ньюэл.