Анвар Самост: Летний спектакль правительства "Жесткие сокращения"

"Эта строка сверху, я сказал, уберите эту строку, у вас не было такой задачи, ты сказал, что была. Я сказал, поставьте ноль, вычеркните это", - упрекал в присутствии журналистов премьер-министр из Партии реформ министра финансов из числа соцдемов. Ситуация еще больше обострилась, и вскоре после пресс-конференции премьер-министр объявил, что решил исключить из правительства трех министров-соцдемов. Заявление попало к президенту, и к вечеру того же дня социал-демократы стали оппозиционной партией.

Конечно же, ничего подобного не было? Премьер-министр не выгоняла социал-демократов из правительства, да и министр финансов не соцдем, это все ж таки министр внутренних дел?

Все правильно. Эта поучительная история произошла 15 лет назад в мае. Премьер-министром был Андрус Ансип, министром финансов - Ивари Падар.

История сделала большой круг. При этом в Эстонии по-прежнему существует трехпартийное коалиционное правительство, самый большой мандат и портфель премьер-министра принадлежат Партии реформ, в соответствии с их предвыборным обещанием бюджет должен быть сбалансирован, перед общественностью активно спихивают с себя ответственность, и если премьер-министр захочет, она может произвести изменения в коалиции.