На пресс-конференции правительства в четверг царило напряженное настроение. Экономический кризис продолжался, приходилось сокращать государственный бюджет. Партия реформ и социал-демократы по-разному видели необходимость экономии.
Анвар Самост: Летний спектакль правительства "Жесткие сокращения"
"Эта строка сверху, я сказал, уберите эту строку, у вас не было такой задачи, ты сказал, что была. Я сказал, поставьте ноль, вычеркните это", - упрекал в присутствии журналистов премьер-министр из Партии реформ министра финансов из числа соцдемов. Ситуация еще больше обострилась, и вскоре после пресс-конференции премьер-министр объявил, что решил исключить из правительства трех министров-соцдемов. Заявление попало к президенту, и к вечеру того же дня социал-демократы стали оппозиционной партией.
Конечно же, ничего подобного не было? Премьер-министр не выгоняла социал-демократов из правительства, да и министр финансов не соцдем, это все ж таки министр внутренних дел?
Все правильно. Эта поучительная история произошла 15 лет назад в мае. Премьер-министром был Андрус Ансип, министром финансов - Ивари Падар.
История сделала большой круг. При этом в Эстонии по-прежнему существует трехпартийное коалиционное правительство, самый большой мандат и портфель премьер-министра принадлежат Партии реформ, в соответствии с их предвыборным обещанием бюджет должен быть сбалансирован, перед общественностью активно спихивают с себя ответственность, и если премьер-министр захочет, она может произвести изменения в коалиции.
Но многое изменилось. Вот уже год правительство, в котором Партия реформ занимает исключительно сильные позиции, работает над сокращением бюджетного дефицита, но каждый раз все сводится к, по сути, косметическим мерам. Социал-демократы могут спокойно представлять себя заступниками бюджетников и получателей пособий, и хотя, в отличие от правительства Ансипа в 2009 году, коалиция имела бы большинство и без них, уход в оппозицию никому не угрожает.
Надо сказать, что бюджет сокращения расходов на 175 миллионов евро, который, как утверждает правительство Каи Каллас, был согласован на этой неделе, не является ни сокращением на 175 миллионов евро, ни даже бюджетом, и на самом деле не изменит сути общих бюджетных расходов. Из 175 миллионов евро 70 миллионов евро, как ожидается, будут получены за счет внеочередных дивидендов от Центра управления государственными лесами и компании "Elering". Нет четкой таблицы, в которой сокращение было бы расписано по статьям, и некоторые из заявленных сокращений приходятся на расходы, которые, вероятно, не были бы сделаны в любом случае.
"О кризисе управления свидетельствует и тот факт, что премьер-министр, сокращая расходы на 100 миллионов евро, делает вид, будто это какое-то решение в ситуации, когда дефицит бюджета грозит вырасти до двух миллиардов евро, а экономика уже третий год находится в состоянии рецессии".Анвар Самост, журналист
На самом деле здесь есть две возможности. Уместно ли всем правящим партиям в преддверии выборов в Европарламент инициировать бюджетный спор, где с одной стороны - активный министр финансов от Партии реформ, а с другой - министр внутренних дел от Социал-демократической партии, выступающий за повышение зарплаты спасателям и полицейским? Или мы наблюдаем новый эпизод кризиса руководства в правительстве Каллас, на этот раз вызванный ожиданием ухода премьер-министра на достойный пост в Еврокомиссии?
В любом случае ожидания настолько сильны, что на должность главы кабинета нового эстонского комиссара начала выстраиваться очередь.
О кризисе управления свидетельствует и тот факт, что премьер-министр, сокращая расходы на 100 миллионов евро, делает вид, будто это какое-то решение в ситуации, когда дефицит бюджета грозит вырасти до двух миллиардов евро, а экономика уже третий год находится в состоянии рецессии. Можно спорить о том, что в такой плачевной ситуации лучше - отказаться от индексации пенсий или взять еще больше кредитов, чтобы запустить экономику путем крупных инвестиций. И надо спорить. Но такого спора нет, и уж точно не на уровне правительства.
Государственная оборона Эстонии также нуждается в решении. Представляю, как премьер-министр, министр финансов и министр обороны с тревогой ждут, с каким посланием обратится к Рийгикогу глава Сил обороны Мартин Херем перед уходом со своего поста. Скажет ли он, что для укрепления обороноспособности и надежного сдерживания нужно закупить боеприпасов еще на полтора миллиарда евро, а для этого нужно взять кредит, как только что предупредил Тоомас Луман, бизнесмен, имеющий хорошие отношения с Силами обороны? Что ему ответить?
В конце лета прошлого года Андрус Ансип, оценивая очередной спектакль секвестров, сказал, что планы правительства по жесткой экономии и поиску новых доходов должны быть связаны с целью стимулирования экономического роста в Эстонии. Ясное и понятное управленческое решение, но в нынешнем правительстве такой способности нет.