ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Пеэтер Калдур

Пеэтер Калдур, пастор лютеранской церкви Йыхви, был одним из тех людей, чей вклад в развитие жизни Йыхви, а также уезда, трудно переоценить. За 44 года службы в Йыхвиском приходе он занимался и другой деятельностью - от работы советником ида-вируского уездного старейшины до членства в Йыхвиском волостном собрании. Дважды был вируским пробстом, проводил богослужения в приходах Москвы и Санкт-Петербурга, а также знакомил с Эстонией и Ида-Вирумаа в других местах. О нем можно сказать, что он самый известный, если не сказать легендарный, священнослужитель региона.