Сегодня церковные деятели не так заметны в общественной жизни Эстонии, как, возможно, лет тридцать назад, когда после восстановления независимости эстонское государство находилось на ранних стадиях своего становления. В то время духовенство было значительно активнее вовлечено в политику, а также в культурно-общественную жизнь.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Пеэтер Калдур
Пеэтер Калдур, пастор лютеранской церкви Йыхви, был одним из тех людей, чей вклад в развитие жизни Йыхви, а также уезда, трудно переоценить. За 44 года службы в Йыхвиском приходе он занимался и другой деятельностью - от работы советником ида-вируского уездного старейшины до членства в Йыхвиском волостном собрании. Дважды был вируским пробстом, проводил богослужения в приходах Москвы и Санкт-Петербурга, а также знакомил с Эстонией и Ида-Вирумаа в других местах. О нем можно сказать, что он самый известный, если не сказать легендарный, священнослужитель региона.
С этой недели Пеэтер Калдур больше не является пастором Йыхвиского прихода, поскольку сразу по достижении 70-летия вышел на пенсию. Но след, который Калдур оставил в развитии Йыхви и всего уезда, несомненно, очень заметен, потому что он дольше всех служил пастором лютеранской церкви Йыхви, но при этом не был равнодушен к заботам светской жизни, с которыми ему тоже приходилось иметь дело.