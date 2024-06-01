В Чудское озеро и реки Ида-Вирумаа запустили более полумиллиона мальков

Советник Пылулаской службы рыбоводства Эне Саарде рассказала, что больше всего выпустили сига, но это были пока только мальки. Для укрепления обитающей в Чудском озере популяции сига туда выпустили 350 тысяч мальков чудского сига.

Лосось нынешней весной запустили в четыре реки, больше всего его досталось реке Пярну, но и река Пуртсе получила дополнительно 3220 двухлетних молодых лососей и 9990 однолетних.

- Мы с пылулаской командой выпускаем лосося в реки бассейна Финского залива уже с 1997 года. За это время в нескольких лососевых реках популяция восстановилась настолько, что лосось размножается там уже сам. Конечно, помощь оказывает также рыбоохрана, которая в последние десятилетия эффективно ограничивала браконьерский лов, - довольна Эне Саарде улучшением ситуации.

Кроме того, в реку Нарва выпустили 477 штук однолетней молоди атлантического осетра. Саарде отметила, что разведение осетра является для Пылула довольно сложной задачей, ведь рыбопитомник получает воду из расположенного поблизости источника.

- Для осетра эта вода летом слишком холодная, а зимой слишком теплая. Это означает постоянное регулирование, но мы справляемся, - рассказала она.

Пылулаский рыбопитомник занимается восстановлением популяции осетра в реке Нарва с 2019 года. Рыбу питомник выпускает два раза в год - весной и осенью, когда температура воды в водоемах и рыбопитомнике одинаковая. Рыб выпускают только туда, где природные популяции слабые или находятся под угрозой и нуждаются в поддержке воспроизводства со стороны рыбопитомника.