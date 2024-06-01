Ошибочное высказывание премьер-министра о рабочих местах в Ида-Вирумаа вызвало в Рийгикогу словесную перепалку

Каллас затронула тему новых рабочих мест в Ида-Вирумаа, когда ее спросили, насколько эффективно Эстония использует субсидии ЕС. Вопрос задал лидер оппозиционной партии "Isamaa" Урмас Рейнсалу. Каллас ответила, что освоение субсидий улучшается. "Например, приятно видеть, что благодаря фонду справедливого перехода, в связи с которым мы одно время беспокоились, будут ли эти предпринимательские меры использованы в достаточной мере для создания в Ида-Вирумаа новых рабочих мест, в Ида-Вирумаа появится более 110000 новых рабочих мест, 504 рабочих места уже созданы, и эти деньги действительно будут использованы своевременно", - сказала она.

Этот ответ, однако, привел Рейнсалу в негодование. "Я понимаю, что в преддверии выборов в Европарламент у вас возникает искушение блефовать, обещая Ида-Вирумаа дополнительные 110000 рабочих мест, о чем вы сказали. Я считаю, что это ложь. Сейчас это заведомая ложь. В Ида-Вирумаа проживает 137000 человек, включая младенцев и стариков. Я понимаю ваше искушение перед выборами в Европарламент называть абсурдные цифры, которые явно неуместны, но обещаю вам, я проверю это, мы получим ответы, правда ли то, что сказала премьер-министр, что в Ида-Вирумаа будет создано 110000 новых рабочих мест", - сказал он.