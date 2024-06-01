В нынешнюю среду премьер-министр Кая Каллас рассказала о новых рабочих местах, которые будут созданы в Ида-Вирумаа, но когда она ошиблась в количестве рабочих мест, оппозиция набросилась на нее, обвинив во лжи.
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Ошибочное высказывание премьер-министра о рабочих местах в Ида-Вирумаа вызвало в Рийгикогу словесную перепалку
Каллас затронула тему новых рабочих мест в Ида-Вирумаа, когда ее спросили, насколько эффективно Эстония использует субсидии ЕС. Вопрос задал лидер оппозиционной партии "Isamaa" Урмас Рейнсалу. Каллас ответила, что освоение субсидий улучшается. "Например, приятно видеть, что благодаря фонду справедливого перехода, в связи с которым мы одно время беспокоились, будут ли эти предпринимательские меры использованы в достаточной мере для создания в Ида-Вирумаа новых рабочих мест, в Ида-Вирумаа появится более 110000 новых рабочих мест, 504 рабочих места уже созданы, и эти деньги действительно будут использованы своевременно", - сказала она.