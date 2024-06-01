Молодые стражи выборов следят за обещаниями политиков

Марио Польшин считает, что все проблемы можно решить, если о них говорить. И не только с друзьями, но и с теми, кто принимает решения. Марио и сам делает это смело. Когда в апреле министр образования и науки Кристина Каллас посетила Кохтла-Ярвескую гимназию, чтобы встретиться с коллективом школы и родителями, гимназист наряду с другими активно задавал вопросы.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik