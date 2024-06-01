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Молодые стражи выборов следят за обещаниями политиков

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Марио Польшин считает, что все проблемы можно решить, если о них говорить. И не только с друзьями, но и с теми, кто принимает решения. Марио и сам делает это смело. Когда в апреле министр образования и науки Кристина Каллас посетила Кохтла-Ярвескую гимназию, чтобы встретиться с коллективом школы и родителями, гимназист наряду с другими активно задавал вопросы.
Марио Польшин считает, что все проблемы можно решить, если о них говорить. И не только с друзьями, но и с теми, кто принимает решения. Марио и сам делает это смело. Когда в апреле министр образования и науки Кристина Каллас посетила Кохтла-Ярвескую гимназию, чтобы встретиться с коллективом школы и родителями, гимназист наряду с другими активно задавал вопросы. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Роль сторожевого пса на выборах может стать трамплином для карьеры политика, считает Марио Польшин, ученик 11-го класса Кохтла-Ярвеской гимназии. В будущем он нацелен на место в Рийгикогу, но только после того, как наберется достаточно знаний и жизненного опыта. Пока же он зорким глазом наблюдает за действиями сегодняшних политиков.

- Мне интересно, как формируется политика в Эстонии и в моем родном городе Кохтла-Ярве. Я посещал Академию демократии Керсти Кальюлайд и уже на первой встрече понял, что политика и происходящее в обществе мне очень интересны, - говорит Марио, который также является заместителем председателя Молодежного собрания Кохтла-Ярве и президентом ученического представительства Кохтла-Ярвеской гимназии.

Поэтому этой весной было логичным шагом принять участие в программе демократии и политического участия, которая воспитывает молодых лидеров общественного мнения и готовит их к тому, чтобы стать стражами выборов перед выборами в Европейский парламент. Поэтому он с интересом следил за избирательными кампаниями, слушал дебаты и сам их вел.

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