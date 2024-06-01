Молодые стражи выборов следят за обещаниями политиков

Роль сторожевого пса на выборах может стать трамплином для карьеры политика, считает Марио Польшин, ученик 11-го класса Кохтла-Ярвеской гимназии. В будущем он нацелен на место в Рийгикогу, но только после того, как наберется достаточно знаний и жизненного опыта. Пока же он зорким глазом наблюдает за действиями сегодняшних политиков.
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- Мне интересно, как формируется политика в Эстонии и в моем родном городе Кохтла-Ярве. Я посещал Академию демократии Керсти Кальюлайд и уже на первой встрече понял, что политика и происходящее в обществе мне очень интересны, - говорит Марио, который также является заместителем председателя Молодежного собрания Кохтла-Ярве и президентом ученического представительства Кохтла-Ярвеской гимназии.