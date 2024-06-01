Депутаты Кохтла-Ярвеского горсобрания оставили город без 26 миллионов евро

Отклонение предложения стало также по сути вотумом недоверия как горуправлению Хенри Казело, который представил это предложение горсобранию, так и председателю горсобрания Эдуарду Одинцу, который в обоих своих последних обращениях просил горсобрание проголосовать за это предложение. На деле за него проголосовали кроме Одинца еще четыре депутата из оппозиционной фракции "Restart Kohtla-Järve": Хендрик Агур, Маре Роозилехт, Виктор Андреев и Янек Пахка.