Кохтла-Ярвеское горсобрание значительным большинством голосов отклонило предложение Министерства образования построить новое здание Ярвеской школы на недвижимости нынешней Славянской основной школы, в результате чего город лишится примерно 26 миллионов евро, предназначенных государством для строительства новых школьных зданий в Ярвеской и Ахтмеской частях города.
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Депутаты Кохтла-Ярвеского горсобрания оставили город без 26 миллионов евро
Отклонение предложения стало также по сути вотумом недоверия как горуправлению Хенри Казело, который представил это предложение горсобранию, так и председателю горсобрания Эдуарду Одинцу, который в обоих своих последних обращениях просил горсобрание проголосовать за это предложение. На деле за него проголосовали кроме Одинца еще четыре депутата из оппозиционной фракции "Restart Kohtla-Järve": Хендрик Агур, Маре Роозилехт, Виктор Андреев и Янек Пахка.