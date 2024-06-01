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Депутаты Кохтла-Ярвеского горсобрания оставили город без 26 миллионов евро

Эрик Гамзеев
, журналист
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По воле большинства депутатов Кохтла-Ярвеского горсобрания, здание Славянской основной школы, которому более полувека, вместе с амортизированными спортивными площадками сохранится, однако на 26 миллионов евро, которые Евросоюз дал бы на строительство новых школьных зданий, городу Кохтла-Ярве останется лишь облизнуться. Самому городу из своих доходов такие деньги в ближайшие десять лет выделить не получится.
По воле большинства депутатов Кохтла-Ярвеского горсобрания, здание Славянской основной школы, которому более полувека, вместе с амортизированными спортивными площадками сохранится, однако на 26 миллионов евро, которые Евросоюз дал бы на строительство новых школьных зданий, городу Кохтла-Ярве останется лишь облизнуться. Самому городу из своих доходов такие деньги в ближайшие десять лет выделить не получится. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеское горсобрание значительным большинством голосов отклонило предложение Министерства образования построить новое здание Ярвеской школы на недвижимости нынешней Славянской основной школы, в результате чего город лишится примерно 26 миллионов евро, предназначенных государством для строительства новых школьных зданий в Ярвеской и Ахтмеской частях города.

Отклонение предложения стало также по сути вотумом недоверия как горуправлению Хенри Казело, который представил это предложение горсобранию, так и председателю горсобрания Эдуарду Одинцу, который в обоих своих последних обращениях просил горсобрание проголосовать за это предложение. На деле за него проголосовали кроме Одинца еще четыре депутата из оппозиционной фракции "Restart Kohtla-Järve": Хендрик Агур, Маре Роозилехт, Виктор Андреев и Янек Пахка.

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