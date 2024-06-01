Министр образования Кристина Каллас: мы не согласны по-дурацки инвестировать деньги налогоплательщика

Кристина Каллас советует депутатам Кохтла-Ярвеского горсобрания заглядывать, принимая связанные с образованием решения, на десять-двадцать лет вперед, а не думать только о сегодняшнем дне.

- Почему Министерству образования, несмотря на долго длившиеся переговоры, не удалось получить от Кохтла-Ярвеского горсобрания поддержку для предложения, чтобы город отдал недвижимость, где сейчас действует Славянская основная школа, государству, которое построило бы там новое здание Ярвеской школы?