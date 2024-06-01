- Почему Министерству образования, несмотря на долго длившиеся переговоры, не удалось получить от Кохтла-Ярвеского горсобрания поддержку для предложения, чтобы город отдал недвижимость, где сейчас действует Славянская основная школа, государству, которое построило бы там новое здание Ярвеской школы?
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Министр образования Кристина Каллас: мы не согласны по-дурацки инвестировать деньги налогоплательщика
- На взгляд со стороны, кажется, что причиной являются личные интересы входящих в горсобрание лиц. Это вообще не согласуется с долговременным планом города.