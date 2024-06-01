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Министр образования Кристина Каллас: мы не согласны по-дурацки инвестировать деньги налогоплательщика

Эрик Гамзеев
, журналист
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Кристина Каллас советует депутатам Кохтла-Ярвеского горсобрания заглядывать, принимая связанные с образованием решения, на десять-двадцать лет вперед, а не думать только о сегодняшнем дне.
Кристина Каллас советует депутатам Кохтла-Ярвеского горсобрания заглядывать, принимая связанные с образованием решения, на десять-двадцать лет вперед, а не думать только о сегодняшнем дне. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

- Почему Министерству образования, несмотря на долго длившиеся переговоры, не удалось получить от Кохтла-Ярвеского горсобрания поддержку для предложения, чтобы город отдал недвижимость, где сейчас действует Славянская основная школа, государству, которое построило бы там новое здание Ярвеской школы?

- На взгляд со стороны, кажется, что причиной являются личные интересы входящих в горсобрание лиц. Это вообще не согласуется с долговременным планом города.

Не снеся здание Славянской основной школы, невозможно упорядочить кохтла-ярвескую школьную сеть. На улице Пярна невозможно иначе построить новое здание. Если горсобрание не примет решение, то просто не удастся осуществить программу инвестиций.

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