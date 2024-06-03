ПЕРЕДОВИЦА Недальновидное упрямство Кохтла-Ярвеского горсобрания

Подобная кичливость, возможно, уместна за каким-нибудь праздничным столом, где трезвый ум отправился погулять под воздействием горячительных напитков. Но в представительном собрании города рациональное мышление все же должно перевешивать эмоции. В то время как депутаты большинства муниципалитетов упорно бьются за то, чтобы заполучить для своего города побольше государственных денег на строительство современных школ, детских садов и других объектов, которые помогли бы остановить отток жителей, большинство кохтла-ярвеских депутатов в четверг не посчитали это вообще важным.

Они бились за то, чтобы Славянской основной школе, директор которой тоже была в их лагере, не пришлось на время строительства нового здания школы переехать на пару лет на замещающую площадь в благоустроенном здании бывшей Русской гимназии, как будто это что-то ужасное. Они одержали-таки эту победу. Но это пиррова победа.

Город Кохтла-Ярве вот уже четверть века управляется твердой рукой Центристской партии. Результаты не особо выдающиеся. Численность населения стремительно сокращается, здания муниципальных школ разваливаются, поскольку город может осилить только самый необходимый ремонт, знания эстонского языка у многих учеников основной школы настолько слабые, что они не квалифицируются для продолжения учебы в гимназии.

Теперь, когда появилась хорошая возможность для большего изменения, депутаты притормозили. Наверное, рассчитывая, что такая защита Славянской школы будет щедро вознаграждена голосами избирателей на следующих местных выборах. Это недальновидное поведение, и трудно представить, что в течение следующего месяца предоставленной министерством отсрочки может произойти отрезвляющее изменение позиции.