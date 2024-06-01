Полиция: статистика преступлений против собственности не меняется

Данные PPA также показывают, что количество краж осталось на уровне прошлогодней статистики: если в январе 2023 года было зафиксировано 787 краж, то в январе 2024 года - 763. В апреле 2023 года была совершена 771 кража, а в апреле этого года - 773.

- Каждый год в Эстонии фиксируется около 500 случаев краж из жилых помещений. Если говорить о кражах из жилых помещений, в которых люди проживают постоянно, то есть положительная тенденция - таких краж с каждым годом становится все меньше, - передает rus.err. слова руководителя службы Пыхьяской префектуры по расследованию тяжких преступлений Вячеслава Миленина.

В мае прошлого года всего было совершено 805 краж, в этом году по состоянию на 28 мая - 713. Что касается краж из жилых помещений, то в мае 2023 года было зафиксировано 27 таких случаев, а в мае этого года - 42. Краж велосипедов в мае прошлого года было 112, а в мае этого года - 105.

В то же время, по сравнению с 2022 годом, согласно статистике Минюста, в прошлом году произошел небольшой рост преступлений против собственности.

В 2023 году количество преступлений против собственности выросло на 18%; при этом количество краж увеличилось на 21%. Высокий уровень краж наблюдался с 2016 года. Большинство краж было совершено из магазинов, причем большинство из них были систематическими. Общее количество систематических краж увеличилось на 56%.